FEM SPANINGAR: "Det måste oroa alla AIK:are"

Peking är årets utropstecken

Fyra i allsvenskan efter 20 omgångar. Om någon inför säsongen hade sagt att IFK Norrköping skulle ligga där så hade jag tvivlat starkt. Det på grund av hur det var förra säsongen då man slutade tolva, med bara tre poäng ner till Varberg som fick kvala, och också eftersom lagets stora stjärna Arnor Sigurdsson bara skulle spela max tolv matcher. Det var några spelare som värvades in som spontant kändes sådär och kortsiktigt. Men fel fick jag, och säkert en del andra. IFK Norrköping är fyra i allsvenskan och har 34 poäng efter 20 omgångar. Bra gjort av Glen Riddersholm och hans spelare. Hittills är ”Peking” årets utropstecken i allsvenskan.

Om man ska peta så är det en sak som saknas och det är segrar mot de andra topplagen.

0-3-förlust borta Malmö FF, 1-2 hemma mot Elfsborg, Djurgården borta 2-2 och Häcken hemma 2-2.

Nu väntar två tuffa matcher och det är borta mot Elfsborg och hemma mot Djurgården. Senare väntar också borta mot Häcken och hemma mot MFF.

Flera imponerar

Christoffer Nyman har varit bra. Oscar Jansson också. Arnor Traustason har växt och växt och växt. Kristoffer Khazeni har blixtrat till. Victor Lind också. Och den som har överraskat mest är Vito Hammershöy-Mistrati.

Efter 1-2-förlusten mot Hammarby har de här spelarna höjt sig och lyft laget. Mot IFK Göteborg svarade Jansson för flera avgörande räddningar, och i den matchen låg Nyman, Traustason och Hammershöy-Mistrati bakom målen. Samma mot Halmstad och AIK. Traustason och Hammershöy-Mistrati har tagit ett stort ansvar efter att Arnor Sigurdsson lämnade och båda har växt med den utmaningen.

Berntsens nyförvärv har inte lyckats

Fyra spelare in under sommaren i form av Mads Thychosen, Anton Saletros, Dino Besirovic och Ioannis Pittas. Allt för att komma in och leverera direkt och rädda kvar AIK i allsvenskan.

Men efter bara sex matcher - mot IFK Norrköping - bänkades Besirovic och Thychosen plockades av i halvtid.

Besirovic har inte varit bra så här långt, så bänkningen var inte orimlig även om det nog inte var så som tanken var när han värvades in, att han efter bara fem matcher skulle petas till förmån för 18-årige Taha Ayari som bara hade två starter innan måndagens match.

Så här sa sportchef Berntsen när Besirovic presenterades: "Dino är en etablerad toppspelare med bakgrund i de bosniska, kroatiska och ungerska toppligorna, dessutom har han A-landskamper för sitt Bosnien-Hercegovina. Dino är en mångsidig spelare som kan spela centralt på planen, såväl som ytter, nummer tio och i vissa fall forward. De egenskaper som bäst beskriver honom som spelare är tempo och intensitet, blandat med mycket bra tekniska färdigheter".

Besirovic kom in direkt i andra halvlek men klarade inte av att imponera den här gången heller och visade ingen spets - och har fortfarande inte gjort något mål eller assist i AIK.

Vad gäller Thychosen så hade Henning Berg funderingar på att även peta honom från start. Inför matchen tränade laget en hel del med backlinjen som spelade i andra halvlek mot Norrköping. Thychosen har under sin tid i AIK gjort det okej offensivt men visat alldeles för stora brister i defensiven, vilket har kostat flera insläppta mål. 1-1-målet mot IFK Norrköping var för svagt där han låg helt fel på målskytten Nyman. Och förutom det fick han slita med sin defensiv.

Ioannis Pittas lämnade även han planen mållös och han som var tänkt som målskytt har så här långt gjort en fullträff. Pittas har visat mer spets och är mer involverad än Besirovic.

Anton Saletros har varit AIK:s bästa nyförvärv, men mot IFK Norrköping gjorde han sin blekaste insats efter återkomsten. Några fina passningar, men inte så dominant som han kan vara. Det var hemmalaget som vann mittfältskampen.

Målet var att nyförvärven skulle in och leverera direkt. Så här långt är det bara Saletros som har gjort det. Det måste oroa alla AIK:are.

Förvånad att AIK inte värvat in en mittback

Det finns en skadehistorik på Alexander Milosevic och Sotirios Papagiannopoulos, och lägg där till att man har sålt Robin Tihi. Därför förvånar det att AIK inte har värvat in en mittback. Dels för att spetsa och bredda i match, dels för att få en så bra träningsverksamhet som möjligt och där det inte är för få spelare.

Vad gör man om det handlar om brist på kvalitet?

Henning Berg har: förlorat mot Häcken, besegrat jumbon Varberg med uddamålet, spelat oavgjort mot MFF, uddamålsseger mot Sirius (efter mål i 89:e minuten), oavgjort mot Kalmar FF, oavgjort mot BP, förlust mot IFK Norrköping.

Vad som imponerar mest? Tre poäng är tre poäng så kanske uddamålssegrarna mot Varberg och Sirius? Kanske 0-0 mot Malmö FF? Men ärligt talat så är det inget som imponerar så där jättemycket.

Tio matcher återstår. Två derbyn (ett på konstgräs), bortamatcher på konstgräs mot toppduon Elfsborg och Häcken.

Hemmamatcher mot Varberg och Degerfors som blir livsviktiga. Det blir nog även hemmamatcherna mot Halmstad, Värnamo och Mjällby. Och bortamatchen mot IFK Göteborg i den näst sista omgången. Jösses. Så som det ser ut just nu så kommer det att bli stentufft att hänga kvar. En del pratar om att spelarna måste inse att man är i en bottenstrid och att alla spelarna därför måste göra jobbet ordentligt, som vid baklängesmålen mot IFK Norrköping, BP och allt vad det är. Men vad gör man om det handlar om brist på kvalitet?