FEM SPANINGAR: "Det såg lovande ut i Bajens spel"

Så ställde Hammarby upp

Nye tränaren Marti Cifuentes första match. Då var det så klart spännande att hålla koll på hur Hammarby formerade sitt lag. Spanjoren valde en 4-3-3-uppställning med en sittande mittfältare i form av Fredrik Hammar. Han hade sedan två spelare framför sig på det centrala mittfältet, Jeppe Andersen och Darijan Bojanic. De två gick högt upp i pressen hela tiden och hjälpte centrale forwarden Gustav Ludwigson i arbetet med att snabbt återerövra boll, medan lagets två ytterforwards, Mayckel Lahdo och Aljosa Matko, sjönk ner längs med kanten.

Det såg lovande ut i Bajens spel

Hammarby fick bra bett med sin höga press. Den delen av spelet såg lovande ut för att vara första matchen. I perioder genererade pressen i mycket spel på Bajens planhalva. Jag kan bara anta att det var en tydlig instruktion som Cifuentes gett sitt manskap inför matchen och han borde vara nöjd med utfallet med A-elvan i första halvlek. Sirius stack dock upp i vissa anfall och satte även 1-0 i 28:e minuten efter fina individuella prestationer av Moustafa Zeidan och Christian Kouakou. Efter det fick Bajen till ett tryck mot Sirius mål, skapade flera farligheter och kvitterade även till 1-1 innan paus. Värt att notera i övrigt? Gustav Ludwigson var bra som vanligt, precis lika rivig och hal som alltid. Han gjorde också 1-1-målet.

Tomas Brolins son levererade

Fyra covid-fall i truppen, fyra spelare i rehabträning (Jón Gudni Fjóluson, Abbe Khalili, Dennis Collander och Dennis Widgren), sjukdom på Loue Bayere Junior och dessutom var inte Mads Fenger redo för spel efter just sjukdom. Det gjorde att Hammarby ställde upp med ett väldigt ungt lag i andra halvlek. Många spelare från farmarlaget HTFF fick chansen. Men de tog för sig och det var inte direkt så att Sirius totaldominerade matchen. Tidigt in i halvleken fixade också provspelaren Sebastian Brolin, son till förre storspelaren Tomas Brolin, en straff som Filston Mawana tryckte in till 2-1 för Bajen. Efter lite mer än en timmes spel bytte Sirius in sex spelare och kort därefter dundrade Aziz Harabi, 19, in 3-1 till bortalaget. Med vänsterfoten pangade han in bollen i krysset från långt håll.

Ny assisterande snart klar för Hammarby

Huvudtränaren Marti Cifuentes är på plats - och nu är Hammarby bara detaljer ifrån att göra klart med en ny assisterande tränare. Det bekräftar både sportchefen Jesper Jansson och Cifuentes själv efter matchen mot Sirius. Janssons förhoppning är att det nya namnet ska vara på plats till träningslägret som Bajen åker i väg på i dagarna.

Dubbel smäll för Liverstam

Den senaste tiden har rutinerade Fredrik Liverstam visat upp sig för Sirius. Men lördagen blev ingen rolig dag för provspelaren. Tätt inpå matchstart avslöjade Aftonbladet att förre Blåvitt-mittbacken Kristopher da Graca är nära en flytt till Sirius, från nederländska VVV-Venlo, och testet mot Bajen blev över huvud taget inte vad Liverstam hoppades på. 33-åringen tvingades kliva av redan efter en kvart. Och för att göra saker och ting värre för Sirius fick ersättaren Erik Landwagen kasta in handduken bara tolv minuter senare.