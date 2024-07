FEM SPANINGAR: "Det såg svagt ut - en nivåhöjning krävs"

IF Brommapojkarna

IF Elfsborg

MÅSTEMATCHEN

Två lag med dålig trend gick in i matchen med ganska stukat självförtroende och svaga prestationer i ryggen. Förväntningarna på matchen var att det skulle bli två lag som skulle spela ganska försiktigt. I en så kallad "måstematch" finns alltid en ångest och en nervositet att ta hänsyn till. Norrköping klarade den delen av spelet bäst.

Båda lagen satt ihop väl i defensiven. Norrköping kunde spela försvarsspel lite högre upp än vad Halmstad kunde göra under första halvlek vilket ledde till att Norrköping fick fler farliga tillfällen att attackera. Matchens ganska låga tempo verkade behaga båda lagen. Löphastigheterna var låga och intensiteten likaså. Norrköping var bollförande och kunde obehindrat spela runt bollen utan att hamna under större press. Halmstads självförtroende känns aningen stukat och man saknar givetvis trion Mohammed, Granath och Al Ammari. Efter sina bollvinster spelade de gärna första passningen bakåt och fick egentligen alltid möta ett organiserat Norrköping-försvar. Med andra ord spelade man inte på Granaths och Turgotts styrkor, vilka ligger i att få spela snabbt mot så få motståndare som möjligt.

Annons

Norrköping blev farliga i princip varje gång bollen slogs in i Halmstads straffområde. Nyman var verkligen på hugget och kunde med lite tur och lite mer skicklighet blivit flermålsskytt. Traustason var den som stod för hotet med fasta situationer och sina passningar framåt. De två måste spela på den här nivån match ut och match in. I dagens match tog de verkligen sitt ansvar och visade vägen.

I andra halvlek såg det omvänt ut. Halmstad tilläts komma upp lite högre i sina grundpositioner vilket gav dem lite fler anfall. Norrköping blev aningen passiva och spelade kanske medvetet lägre försvarsspel. Initiativet landade mer och mer hos HBK, dock utan att de där farliga lägena skapades. Inte förrän de ändrade formation och Ingason kom in blev offensiven lite farligare. Halmstad har en tråkig trend och behöver bryta den snarast för att inte dras ner i den absoluta botten. Sett till de senaste prestationerna måste de bli bättre då de andra lagen som jagar de underifrån ser ut att ha stabiliserat och förbättrat sin kvalitet. Haglund har absolut inte den starkaste truppen att förfoga över men en viss utvecklingspotential finns absolut.

Annons

VIKTIGA POÄNG FÖR NORRKÖPING

Ett fall framåt spelmässigt och tre väldigt viktiga poäng in på kontot. Så kan eftermiddagens prestation summeras ur en Norrköpings-synvinkel. Efter Kalmars vinst mot Djurgården var glappet uppåt inför matchen ganska stort och en trepoängare ganska nödvändig. Att med den pressen på axlarna kunna gå ut och prestera en av sina mer stabila insatser under säsongen är starkt. Man såg glädjen och lättnaden när duktige domare Mattsson blåste av.

I nästa omgång tar man emot Kalmar på hemmaplan och den matchen är givetvis väldigt viktig både just där och då och inför framtiden. Förlust för Norrköping och man halkar efter igen poängmässigt samt att det självförtroende dagens seger gav snabbt kan försvinna. Om laget däremot skulle ta två vinster i rad blir det ett helt annat ljud i skällan och självförtroendet kan få en ordentlig skjuts uppåt. Talande av egen erfarenhet vet jag hur viktigt det är att vinna även om man inte spelar på topp och särskilt i sådana här matcher. Poäng föder självförtroende!

Annons

MATCHENS HÄNDELSE

Yaya Kalleys tunnel på Vinicius i första halvlek var en riktig godbit. Först en fin brytning som följdes upp med finess. Allt i samma paket inom loppet av fem sekunder. Som supporter vill man alltid ha lite extra underhållningsvärde för pengarna och i en annars ganska långsam match var det Kalley som bjöd på någon sekunds briljans.

FRÅGETECKNET

Halmstads offensiv såg svag ut under större delen av matchen. Anfallarna blev isolerade och kvaliteten på offensiv planhalva lämnade i denna match en hel del att önska. Slarviga passningar och en hel del sämre beslut när lägen väl gavs gjorde att HBK inte kunde skapa många farligheter. I slutet av matchen när resultatet fortfarande var 1-0 skapades dock två stolpskott av Ingason och Wiedesheim-Paul, men trots det saknades viss desperation och ett aggressivt chansspel för att få till fler slumpchanser. Även om HBK hade bollen och övertaget i den delen av matchen saknade jag bollarna in i straffområdet och desperationen i boxen. När den väl slogs in skapades ändå någon halvchans som hade kunnat leda till en kvittering. En nivåhöjning av HBK-offensiven behövs för att kunna skapa mer och därmed vinna matcher.

Annons

MATCHENS SPELARE

1. Christoffer Nyman. Visade vägen med uppoffrande spel i såväl offensiven som defensiven. Kanoninsats från Norrköpings kapten! För Norrköpings skull får vi hoppas att skadan inte var så allvarlig.

2. Tim Erlandsson. Räddade en hel del och gör en finfin insats. Räddningen på nicken från Nyman i första halvlek är av hög klass. Förlusten kan absolut inte skyllas på HBK:s keeper.

3. Arnór Traustason. Traustason är den som står för hotande passningar både i öppet spel och från fasta situationer. Stark insats av mittfältsmotorn.