FEM SPANINGAR: "Det ska till en del för att peta Innocent"

ANNONS Tränaren Jon Dahl Tomasson öppnade inför matchen för att fortsätta med succétaktiken från Häcken-mötet, som MFF vann med 2-1, och spela med en "falsk nia" i anfallet. Det blev inget av den idén, eftersom Antonio Colak inte kunde hållas utanför startelvan två matcher i rad. Colak, som testade positivt för covid-19 i lördags förra veckan, hade bara gjort en träning efter isolationen men fick ändå förtroendet. Han hade ett nickläge i första halvlek som räddades av Aly Keita, men i den 52:a minuten tackade 27-åringen för startchansen och rakade in sitt första allsvenska mål, efter att Anders Christiansen rivits ner av Keita som lämnat målet öppet. Colaks mål skulle inte bli tillräckligt för MFF. Men det säger en del om anfallarens betydelse när han får starta, och dessutom spelar 90 minuter i comebacken. Fysiken såg det verkligen inte ut att vara något fel på, och efteråt talade kroattysken om hur svårt det kan vara att bryta isen med ett debutmål just. Colak kan alldeles säkert tangera Isaac Kiese Thelins 14 mål från förra säsongen. Håller han sig skadefri är siffran 20 inte någon omöjlighet.

MFF levde farligt trots chanserna

Först under den andra halvan av första halvlek skulle MFF börja att skapa målchanser. De hade svårt att hitta in i ytor bakom Östersunds ultradefensiva 5-3-2-uppställning och brottades med det egna bolltempot. Colaks ledningsmål kom som en förlösning, för MFF kunde börja spela ut och utnyttja de större ytorna som gavs när ÖFK gick framåt. För gästerna tvingades gå på offensiven - och gjorde det med den äran. Skytteligaledaren Blair Turgott hade en boll inne som dömdes bort i sekvensen innan MFF:s mål, och ÖFK fortsatte att vara fyndiga i anfallsspelet. MFF levde farligt i den andra halvleken då det fanns något oberäkneligt över Östersunds attacker, samtidigt som MFF borde avgjort matchen efter Sören Rieks jätteläge i den 78:e minuten. Tre minuter senare skulle ÖFK nämligen kvittera efter att Ronald Mukiibi nickat en hörna i mål.

Birmancevic kunde fått den perfekta debuten

Slutminuterna på Eleda Stadion blev dramatiska. Inom loppet av några minuter drog ÖFK-mittfältaren Frank Arhin på sig två varningar och visades ut i den 85:e. MFF-pressen kunde intensifieras och de fortsatte att skapa lägen för ett segermål. Allra bäst läge fick Veljko Birmancevic, som kom in i den 79:e minuten för att göra sin allsvenska debut. MFF-yttern fick ett helt öppet läge framför Keita två minuter innan full tid, men målvakten fick upp den ena handen och krönte en stor insats med en avgörande räddning. ÖFK-kaptenen hindrade också Birmancevic från en perfekt allsvensk debut efter lårskadan som serben ådrog sig kort efter att värvningen gick igenom i mars. Matchen slutade 1-1, vilket MFF kommer se som två bortkastade poäng sett till målchanserna. Men försvarsmässigt såg det inte helt stabilt ut och försäsongens problem på defensiva fasta situationer återkom idag. MFF missade chansen att gå ikapp Djurgården, som är det enda laget som gått rent i allsvenskan.

Innocent går från klarhet till klarhet

I Oscar Lewickis skadefrånvaro har Bonke Innocent startat tre matcher i rad på MFF:s innermittfält. 25-åringen kan kvittera ut lika många starka insatser för MFF efter kvällens prestation. Det var det vanliga dagsverket, med många vunna dueller och tacklingar, samt ett säkert men riskminimerande passningsspel. Den här gången lyckades nigerianen dessutom undgå gula kort, efter att ha åkt på varningar tidigt både mot Hammarby och Häcken. Innocent höll huvudet kallt vid dessa tillfällen och gick inte över gränsen trots oket det innebär att bli varnad som mittfältare. Erdal Rakip blev kvar på bänken idag efter en skadefylld säsongsinledning, och just nu ska det till en del för att peta Innocent. Rakip är bättre i box-till-box-spelet, men MFF får en annan balans med den defensivt säkrare Innocent på planen.

Östersund överraskar alla

Laget som tippades sist i allsvenskan under upptaktsträffen har samlat ihop fem poäng efter tre omgångar. ÖFK ville knappt ha bollen i första halvlek och stod för en väldigt disciplinerad försvarsinsats under dessa 45. När 1-0-målet tvingade laget framåt var de farliga i omställningsspelet och gav aldrig MFF någon ro på hörnor – ändå slarvade laget vid ett antal lägen som kunde resulterat i ett bortamål tidigare. Anfallarna Blair Turgott och Nebiyou Perry kommer vara extremt viktiga när ÖFK behöver kontra mot de större lagen på bortaplan. Med en normal utdelning skulle Malmö FF vunnit den här matchen. Men Östersund ska inte be om ursäkt efter insatsen, och just nu överraskar de alla som dömde ut lagets chanser inför premiäromgången.