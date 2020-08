FEM SPANINGAR: "Det slår inga gnistor - men nästan lika många poäng som guldsäsongen"

Första gången i år som Djurgården vände underläge till seger

Djurgården låg under mot Hammarby, Elfsborg, MFF, IFK Norrköping och Örebro, men utan att lyckas vända. Men mot Mjällby gick det bättre. Laget låg under med 0-1 och vände och vann med 2-1. Det var första gången i år som man vände och vann efter att ha legat under. Viktigt för spelarna och det kan nog betyda en hel del nästa gång man ligger under.



Det slår inga gnistor - men nästan lika många poäng som guldsäsongen

Efter de 15 första matcherna förra året så hade Djurgården 29 poäng. Den här säsongen har laget 26 poäng. Man är trea i allsvenskan, trots att spelet inte imponerar jättemycket. Det är ändå en styrka i sig. Första halvleken mot Mjällby vill nog spelarna glömma, för det var oerhört svagt och man hade problem med att luckra upp motståndarens försvar. Det gick långsamt och det var felbeslut på felbeslut. Dubbelbyte i halvtid. Ut med Kevin Walker och Kalle Holmberg, som båda placerats ganska märkligt. Walker som spets i tre centrala mittfältare och Holmberg som vänsterytter. In med Curtis Edwards och Jonathan Ring. Det fick effekt och Djurgården var bättre i andra halvlek, dock utan att imponera spelmässigt.



Ogbu hakar på i skytteligatoppen

Bara sex starter (lika många inhopp) men ändå med i toppen av skytteligan efter 15 omgångar. Mot Djurgården gjorde Moses Ogbu sitt sjunde mål för säsongen. Bar Isaac Kiese Thelin har gjort fler och han står på åtta fullträffar.



Duo imponerade i Mjällby

Det kändes sömn att David Löfquist var överallt. Hans position var som central mittfältare och han var en bra tvåvägsspelare. Han var både lågt och högt med genombrott. ”Löken” spelade fram till Ogbus 1-0 och var så när att få ytterligare en assist när han hittade Jesper Löfgren som nickade i ribban. Just Löfgren imponerade också. Mittbacken var bra i försvarsspelet och också fin i passningsspelet. Sedan var det nära att han blev målskytt när han följde med upp i ett anfall, men nicken träffade ribban.



Slarvigt av Mjällby vid baklängesmålen

Att Djurgården är bra i inläggsspelet vet de flesta. Ändå släppte Mjäälby in båda målen efter just inlägg. Emir Kujovic nickade behärskat in 1-1 efter inlägg från Banda. 2-1 nickade Jonathan Augustionsson in efter en hörna.