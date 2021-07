FEM SPANINGAR: ”Det var som en 18-årings första nattklubbsrunda”

Publikfesten

Redan ett par timmar innan var det fullt blås utanför Friends Arena. Sången ekade från kompisgäng på uteserveringarna, och stämningen var… som vanligt. Konstigt att säga det - men nu känns det nära. Det ”vanliga livet”.

Väl inne på arenan märktes det att något speciellt var på gång. Supportrarnas förväntan kan jämföras med 18-årsdagen där den första nattklubbsrundan stundade. Stort, anspänningen är enorm, och du ger allt på dansgolvet. Här var dansgolvet socialt distanserade läktare - men för det bjöd supportrarna upp. Rejält. Skulle vi räkna antalet meter gåshudshår inne på Frends Arena under inmarschen hade vi förmodligen nått hela vägen ner till Södermalm. Minst. När Filip Rogic nickade in 2-1 med knappa kvarten kvar var det som att en bubbla av ångest och besvikelse sprängdes - och glädjen visste inga gränser. Hatten av för alla supportrar i den första allsvenska omgången efter omstarten. Ni är den här seriens hjärta och själ.

AIK:s nykomponerade försvarslinje

Eric Kahl till vänster, Sotirios Papagiannopoulos och Mikael Lustig centralt och Erick Otieno till höger. Med andra ord spelade hälften av backlinjen (Lustig och Otieno) inte på sin ordinarie position. Och just det här med ”felfotade” ytterbackar har blivit lite av en snackis på det senaste där högerfotade Leonardo Spinazzola (Italien) och Joakim Maehle (Danmark) har hyllats för sina insatser i EM - som vänsterbackar. Senast mot Häcken gjorde Otieno det bra till höger. Trots det trodde nog de flesta att Lustig skulle återta sin position mot Varberg, men icke. Hur det gick?

Kenyanen skötte sig bra, och stod för en fin framspelning till 1-1-målet. Lustig visade återigen att han löser mittbacksrollen i en fyrbackslinje utan problem. Med tanke på rådande tuffa konkurrens centralt där bak känns han fortsatt given ute till höger. Men inom en snar framtid är det inte orimligt att landslagsförsvararen gör flytten ”permanent”.

Guldklimpen Ayaris x-faktor:

I Saku Ylätupas frånvaro fick blott 17-årige Yasin Ayari chansen till höger på mittfältet. Hans andra allsvenska start då debuten kom förra året i den sista omgången mot Elfsborg. Ynglingen visade direkt under de inledande minuterna att han var ett hot och tog sig stora friheter i sin rörelse över plan. Djupledslöpningarna avlöste varandra - ofta utan att han fick bollen. Men 17-åringen var ett ständigt hot in bakom motståndarnas backlinje - något AIK inte hade ett överflöd av i elvan som fick chansen. Och det skulle ge resultat, trodde de flesta, när han tog sig in bakom backlinjen i den 26:e minuten och dunkade in 1-1 på volley. Dessvärre för jättetalangens del blåstes domaren av för offside. Ayari byttes ut efter en timme men visade att det är en potentiell framtida storförsäljning - om utvecklingen fortsätter ostört i samma takt.

Varbergs buss - som inte pallade trycket

Hemma från sofflocket fick sjuke Varberg-tränaren Joakim Persson se sitt lag stå för en fin försvarsinsats. Samtliga spelare sjönk ner på den egna sista fjärdedelen av planen och försökte göra det trångt och jävligt för AIK. Man kan säga så här - José Mourinho hade varit stolt. Den defensiva bussen skötte sig bra - och var en kvart från att sno med sig en poäng från nationalarenan. Det räckte inte hela vägen - men å andra sidan - vem kan klandra dem? Vad kan man begära av ett bottenlag som kommer till Friends Arena med över 12 000 matchsugna gnagare på läktaren? Inte är det att de ska ta poäng och spela bländande fotboll.

Hur var det egentligen med avståndet på läktaren?

Jag tänker inte trä på mig moralpoliskepsen och peka finger. Det finns det andra som kan göra. Men inför omstarten var det en omfattande process kring mätningen på läktaren mellan supportrarna. Var det från yttre kroppsdel till dito på närmaste person eller näsa till näsa? I praktiken känns diskussionen märklig. I alla matcher på de stora allsvenska arenorna har vi sett publik stå upp tätt intill varandra. Fotbollsromantikern i mig tänker: ”Fy f*n vad härligt att vi är tillbaka”. Journalisten drar mer åt tankarna: ”Kommer det leda till konsekvenser för klubbarna?”. Än så länge har det runnit förbi relativt okommenterat. Kan vi vänta oss bestraffning om det fortsätter på samma sätt?