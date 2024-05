FEM SPANINGAR: "Djurgården är tillbaka på allvar igen"

"LURIGT" ÖVERTAG FÖR DJURGÅRDEN

Djurgården inledde den här matchen bra och med intensitet i spelet. De visade direkt att de ville ta tag i taktpinnen och styra saker och ting hemma på Tele2 Arena. Det ledde till några rena farligheter och ett antal situationer som kunde blivit farliga. Men att ha ett sådant övertag, som inte resulterar i något mål, är alltid lurigt mot ett lag som Elfsborg. Boråsarna är allsvenska experter på att ställa om och såra en motståndare genom snabba anfall. I perioder tog de sig också upp på offensiv planhalva, men utan att få utdelning. Stundtals blev de också något för låga i sitt försvarsspel, vilket mittbackskuggen Sebastian Holmén erkände för Discovery+ i paus. Men det stod 0-0 efter de första 45 minuterna och det var inte helt orimligt sett till hur matchen såg ut och att Djurgården saknade den där sista skärpan som krävs för att näta.

NU ÄR DJURGÅRDEN MED PÅ ALLVAR IGEN

Bara två minuter in i den andra halvleken sköt Besard Sabovic in 1-0 till Djurgården. Ett mål som så klart gav hemmalaget en energi som de levde på under en period därefter. Då var också Deniz Hümmet nära att göra 2-0, innan Elfsborg stabiliserade upp saker och ting. Men mitt i bortalagets kvitteringsjakt ordnade Gustav Wikheim fram ett 2-0-mål till de blårandiga istället och då, med 20 minuter kvar att spela, kändes Djurgårdens seger kassaskåpssäker. Hemmalaget var genomgående någon nivå bättre än sin motståndare den här kvällen och efter smällarna mot AIK och Malmö är Djurgården verkligen tillbaka på hästen igen. Det här är lagets tredje raka seger i allsvenskan och det har gått snabbt från det att det fanns ett frågetecken runt lagets kvalitet till det nuvarande läget. Nu går det att känna igen Djurgårdens maskineri igen. Det här var gediget och imponerande. Allt talar för att Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöfs mannar kommer vara med och slåss i toppen av allsvenskan i år igen. Nu har man samma poäng som tvåan Häcken och två poäng upp till Malmö FF, som dock har en match mindre spelad. Det svänger fort i allsvenskan!

MATCHENS HÄNDELSE

Det får bli Gustav Wikheims aktion vid Djurgårdens 2-0-mål. Efter bara några minuter på planen lyckades inhopparen på egen hand ta sig an flera Elfsborg-försvarare och därefter läckert spela fram till Tobias Gulliksen, som distinkt tryckte in bollen i nät. Just Gulliksen blir jag inte riktigt klok på. Han har uppenbart en väldigt hög nivå inom sig men den har han hittills inte alltid fått ut i Djurgården. I rätt långa stunder kan han vara osynlig och ganska blek, men så blixtrar han till och levererar. Som mot Malmö FF i cupfinalen, då hände inte mycket fram till det att han fixade 1-1-målet men därefter var han väldigt vass. Mot Elfsborg klev han alltså fram och ordnade viktiga 2-0, trots att han inte gjorde någon superinsats i övrigt. 20-åringen är helt enkelt oberäknelig och det är så klart glädjande för Djurgården att han kan bidra med poäng även fram till dess att han hittar helt rätt i nya klubben. För min känsla är att det finns bra mycket mer att få ut av Gulliksen. Det blir spännande att följa hans steg framöver.

FRÅGETECKNET

Dion Krasniqi-situationen i Elfsborg. Känslan är att det kan dröja, vilket inte är ovanligt för en ny spelare i Borås-laget, innan forwarden verkligen får chansen och bedöms som redo för att vara en startspelare. Han fick sin startdebut i allsvenskan för de gulsvarta i den här matchen, när Jalal Abdulai var avstängd och Per Frick skadad, men han blev utbytt redan i paus. Och det efter en otacksam första halvlek. Krasniqi fick inte särskilt mycket att jobba med och det är svårt att lasta honom för att laget inte spelade på topp i en tuff bortafajt. 20-åringen lär få hoppas att nye tränaren Oscar Hiljemark fastnar för hans nuvarande kvalitet mer än vad Jimmy Thelin gjort hittills. Annars får han försöka visa vad han går för under kortare inhopp och det är inte enkelt.

MATCHENS BÄSTA SPELARE

3: Deniz Hümmet. Nej, det blev inget mål för Djurgårdens forward men det var nära flera gånger om. Dessutom stod han för en assist, var bra i det felvända spelet och inblandad i mycket framåt.

2: Jacob Une Larsson. En hel del hemmasupportrar var nog oroliga över Marcus Danielsons frånvaro men Une Larsson klev in i mittlåset och gjorde en stabil insats.

1: Marcus Bundgaard Sörensen. Jag tycker att Elfsborgs målvakt förtjänar ett omnämnande. Om han hade haft en något sämre dag hade det kunnat bli större siffror.