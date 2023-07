FEM SPANINGAR: "Djurgården just nu är otäckt där"

Intensiva första 45 minuter

Oj, vilken första halvlek vi fick se på Tele2 Arena. Som åskådare satt man på helspänn hela tiden, för det hände saker hela tiden på ett eller annat sätt. Det var högt tempo, spelarna klev på ordentligt i dueller (domaren Mohammed Al-Hakim la ribban högt och tillät mycket), det bjöds på tekniska godbitar och det saknades definitivt inte målchanser. Det var helt enkelt en väldigt intensiv första halvlek. Ett rakt spelande Djurgården skapade många situationer som kändes farliga, medan Malmö hade mycket boll och flera gånger spelade sig fram till fina möjligheter. Framför allt hotade MFF när Taha Ali eller Sebastian Nanasi gavs lite yta.

Malmö tappade sitt momentum

MFF fick tidigt till ett tryck mot Djurgårdens mål i den andra halvleken. De första 10-15 minuterna var min känsla att det hängde ett mål i luften. Men så kom ett avbrott på grund av huvudskador och det förstörde lite av bortalagets rytm. Malmö hade en del boll även efter det, men tappade lite av sitt momentum och mitt i lagets slutforcering ökade sedan Djurgården på till 2-0. 37-årige Haris Radetinac borrade läckert in bollen i bortre hörnet och gav ett effektivt hemmalag en seger som MFF inte kan säga någonting om, även om bortalaget stundtals styrde matchen.

Djurgården har gett sig själva chansen

Välkomna in i allsvenskan 2023 på allvar, Djurgårdens IF! Det här var lagets tredje raka seger och en trepoängare som ger något form av häng på topp tre. Framför allt med tanke på att serieledaren Elfsborg väntar på hemmaplan i nästa omgång. Seger där och Djurgården går in i en sommar med Europa-spel och allsvensk toppstrid med ett hanterbart antal poäng upp till förstaplatsen (även om man spelat en match mer än Elfsborg och Malmö). Alla i och runt Djurgården vet om att det är en avgörande fas av säsongen som har påbörjats nu, och den kunde inte gjort det på ett bättre sätt än så här. Nu har de blårandiga gett sig själva chansen att väcka liv i den här säsongen på riktigt. Om jag vore Jimmy Thelin och Elfsborg skulle jag se upp, för just nu kan Djurgården vara ett otäckt lag att möta på Tele2 Arena.

Kan målet få Fallenius att flyga?

I vintras värvades Oskar Fallenius in till Djurgården, gissningsvis med en ambition om att han i "lugn och ro" skulle ta steg för att leverera på allsvensk toppnivå. Han har i perioder redan visat upp fina tendenser i sitt spel men efter en assist på fem starter och nio inhopp kändes det långt ifrån givet att han skulle starta mot MFF. Det gjorde han - och det blev en fullträff. 21-åringen höll sig tidigt framme och fick stöta in sitt första allsvenska mål, och bara växte av det. Yttern var väldigt pigg och orsakade problem för Malmö-spelare genom att spela som någon form av virvelvind. Kanske kan ett sådant här mål vara precis vad Fallenius behöver för att verkligen få saker och ting att lyfta i Djurgården. Att han har mycket fotboll inom sig råder det ingen tvekan om.

Så var Jansson och Rosengrens första starter

Malmö FF:s hemvändare Pontus Jansson fick göra sin första start sedan återkomsten i den här matchen, med kaptensbindeln runt armen. Dessutom gjorde unge mittfältaren Otto Rosengren startdebut i MFF. Den förstnämnde var stabil och, som väntat, en pådrivare. Rosengren tappade bort Fallenius vid Djurgårdens 1-0-mål men såg i övrigt lovande ut bredvid Sergio Peña. Han var som alltid finurlig med boll och hela tiden rörlig. Ja, han är något tunn men i ett lag som vill dominera matcher på sättet som MFF vill lär hans spelstil passa bra in.