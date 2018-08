FEM SPANINGAR: "Djurgårdens säsong riskerar att bli... ingenting"

Ångestfylld första halvlek

Nej, den första halvleken på Tele2 Arena hade man kunnat klara sig utan. Det var långt ifrån någon underhållande tillställning och det är klart att det märktes att det var två lag tyngda av ångest och dåligt självförtroende som möttes. Djurgården inledde något bättre än Elfsborg och skapade en del halvfarligheter men var, som ganska många gånger tidigare, trubbigt när det väl krävdes beslutsamhet och distinkta aktioner. Elfsborg fick ungefär en kvart in i matchen igång ett passningsspel och en rörelse (bland annat spelade Stefan Ishizaki smart, med ett lugn och var en pådrivare) som öppnade upp för attacker och två gånger var Chinedu Obasi nära att näta. Men stjärnvärvningen saknade den sista skärpan båda gångerna. Överlag var halvleken jämn och ett kryss i paus var logiskt.

Matchen tände till - rejält

Om den första halvleken var tråkig var den andra halvleken fullkomligt sprudlande i jämförelse. En bit in i halvleken bytte Elfsborg in Alex Dyer och efter en timmes spel dunkade han in 1-0 bakom Andreas Isaksson, efter inspel från Per Frick. Djurgårdens försvar hade alldeles för dålig koll på Dyer och mittfältaren fick ohotat avsluta anfallet. Och kort därefter, innan arenan ens hade hunnit uppfatta vad som hänt, satt 2-0 i nätmaskorna. Simon Lundevall rullade in bollen i mål efter fint väggspel med Chinedu Obasi och då var stämningen allt annat än bra på Tele2 Arena. Oj, vad man kände ilskan och besvikelsen koka inom hemmasupportrarna. Men efter någon minut samlade de kraft en sista gång och fick till ett läktarstöd som bara lyfte ännu mer när Fredrik Ulvestad sköt in reduceringen på straff i den 70:e minuten. Efter det genomförde Özcan Melkemichel ett trippelbyte och där och då var det Djurgården som hade momentum. Trycket framåt ledde till flera heta lägen och med mindre än tio minuter kvar av ordinarie speltid tryckte Dzenis Kozica in 2-2 bakom Kevin Stuhr-Ellegaard efter att inhopparen Emir Bajrami totalt misslyckats med en rensning i eget straffområde. Matchen tände till rejält i den andra halvleken och känslorna på arenan (och hos Dif-tränaren Melkemichel som bland annat var rasande över en utebliven straff vid ställningen 1-2) skvallrade om hur viktig den här matchen var för båda lagen, i vilket viktigt läge den kom. Efter 94 minuter blåste hur som helst domaren Stefan Johannesson av och då stod det 2-2 på resultattavlan. Vad det resultatet gör med lagen? Ytterst svårt att reflektera och slå fast något kring. Jag gör ett försök i de två kommande spaningspunkterna, men vill på förhand varna för mycket å ena och å andra sidan.

Djurgårdens allsvenska säsong riskerar att bli… ingenting

Vi börjar med Djurgården. Det har svängt rejält om deras säsong. En bra bit in i det här året var de ett topplag och cupguldet gav så klart en euforisk känsla över 2018 men den är på väg att utvecklas till en stor besvikelse istället på grund av den senaste tidens insatser i allsvenskan och på transfermarknaden. Truppen är obalanserad, det kan vem som helst se, och en förlust mot Elfsborg i dag hade varit oerhört tuff. Det är lätt att laget hamnar i ett sorts ingenmansland bakom fajten om Europa-platserna och lyckas inte Djurgården få känning på den striden kan den här allsvenska säsongen bli mest… ingenting, och skapa ett trist moln över det blårandiga lägret inför 2019. Tappar de kontakten med toppen helt är det ju egentligen bara derbyna mot Hammarby och AIK som kan bli potentiella glädjeämnen - och det ger så klart en enorm press inför de matcherna. För blir det ingen derbytriumf kan den där irritationen som var på väg att bubbla fram vid 2-0-underläget i dag verkligen slå över och skapa en kaosartad situation i klubben. Men vad gav då 2-2 mot Elfsborg? En poäng är så klart inte vad de behöver, men upphämtningen kan ge någon form av mental boost och det blir en tröst, om än klen, i kväll. Samtidigt är de nu uppe i fyra raka seriematcher utan seger och där krävs så klart en förändring om de ska kunna hålla uppe hoppet om en Europa-plats till nästa år.

Så skönt för Elfsborg - men ändå så tungt

Fem raka förluster och sex raka matcher utan mål. Det var vad Elfsborg klev in i den här drabbningen med och det går självfallet att argumentera för att det här således var ett steg i rätt riktning. Det var det, utan tvekan, men känslan av att tappa en 2-0-ledning på bara några minuter ger samtidigt en allt annat än härlig känsla för boråsarna. Chinedu Obasis intåg har gett viss effekt i offensiven redan nu och kommer, av allt att döma ge mycket mer när han är i toppform. Det, och en sorts 4-3-3-uppställning som blixtrade till vid några tillfällen mot Djurgården, bådar gott. Men oj så förlösande den trepoängare som de såg ut att gå mot hade varit för Elfsborg. Det är klart att stämningen runt klubben måste ha varit skit den senaste tiden och resultaten i år lär ha sått tvivel om ledning och ledarstab från en hel del håll. Jag tror fortfarande att de gulsvarta kommer att reda ut allt till slut och lyfta något i tabellen, men den här poängen gör varken från eller till i den övertygelsen från min sida. Det råder ingen tvekan om att en seger hade gett en helt annan känslomässig kraft för laget.

Lundevall vs. Gunnarsson

Mycket av det som Elfsborg skapade kom till på vänsterkanten, där Simon Lundevall hade ett rejält övertag på Niklas Gunnarsson. Lundevall, som jag i grund och botten tycker är en klasspelare i allsvenskan, har precis som resten av Elfsborg haft det tungt i år och stod på tre mål och fem assist inför den här matchen. I paus var C More-experten Alexander Axén inne på att Lundevall måste släppas lös och få möjligheten att i större utsträckning fokusera på vad han kan bidra med i offensiven. Det går bara att hålla med. Hans driv och tekniska färdigheter behövs i ett krampaktigt Elfsborg och mot Djurgården var han mycket bra. Ser man då istället till Gunnarsson tycker jag inte att håller tillräckligt hög kvalitet för att vara ordinarie högerback i Djurgården. Han är en bra lagspelare som kan gå in och göra jobbet i enstaka matcher som ytterback och han håller dessutom en stabil nivå som mittback, men över tid är han inte vass nog offensivt på kanten och utöver det kan han få problem med snabba och tekniskt skickliga yttrar i defensiven. Det vore fullt rimligt av Djurgårdens sportchef Bosse Andersson att förlänga norrmannens kontrakt i en roll som truppspelare, men det är uppenbart att de blårandiga behöver en ny högerback av högre kvalitet till nästa säsong