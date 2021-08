FEM SPANINGAR: Djurgårdens vassa vapen, eller?

Missräkning för Djurgården - men båda lagen hade vassa chanser

Hemma mot Mjällby hade Djurgården räknat med att ta tre poäng för att leda tabellen med tre poäng. Men det blev 0-0 och nu är det en poäng ner till MFF och AIK. Det blev alltså inga mål, men det fanns chanser. För båda lagen. Båda lagen hade varsitt jätteläge som räddades på mållinjen. Amin Sarr för Mjällby, efter bara tre minuter, men där Hjalmar Ekdal kastade sig och räddade. Emmanuel Banda för Djurgården, med fem minuter kvar, men där Carljohan Eriksson gjorde en jätteräddning. Och så borde Mjällby fått en straff i slutet när Jacob Bergström blev nerdragen av Jacob Une Larsson.

Djurgårdens vassa vapen, eller?

Edward Chilufya är snabb. Ruskigt snabb. Det visade han två gånger mot Mjällby, och båda gångerna fick han bollen rättvänd vid mittplan och blev en mot en, utmanade, petade fram bollen och sprintade sig fri. Ena gången gick avslutet utanför och andra gången räddade Carljohan Eriksson. Chilufyas snabbhet är ett vasst vapen, och det borde vara ett ännu vassare vapen med tanke på att han bara har gjort tre mål.



Fler måste kliva fram

Det är inte bara Edward Chilufya som har gjort lite för få poäng. Den som har gjort flest mål i Djurgården är Aslak Witry. Högerbacken är inte längre kvar. Av de offensiva spelarna som startade mot Mjällby har Nicklas Bärkroth gjort fyra mål och två assist på 16 matcher, Kalle Holmberg ett mål och två assist på 15 matcher och Chilufya tre mål och två assist på 15 matcher. På bänken hade Djurgården två offensiva spelare, Albion Ademi som har gjort noll poäng på två inhopp och Joel Asoro noll poäng på fem starter och åtta inhopp. Kollektivet är starkt, Magnus Eriksson ligger bakom många mål (nio assist i år), men de offensiva spelarna måste kliva fram och leverera mål.

Witrys ersättare blev inte Cornic

Inför den här säsongen värvade Djurgården högerbacken Leo Cornic, och då antog nog många att det var han som skulle ersätta Aslak Witry, som förväntades lämna under sommaren. Nu har Witry lämnat, men den som har gått in som högerback i stället är Haris Radetinac. I 0-0-matchen mot Mjällby var Radetinac en av de bättre spelarna i hemmalaget, framför allt i den första halvleken.



Lätt att förstå Mjällbys ilska

Det var inte långt ifrån att Mjällby åkte hem med tre poäng. Det hade inte på något vis varit oförtjänt. Amin Sarrs friläge efter tre minuter. Och sedan i slutet när David Löfquist och Jacob Bergström kom in och skapade oreda för hemmalaget. ”Löken” lyfte in två långa bollar bakom Djurgårdens backlinje. Båda gångerna blev Bergström fri. Först borde han ha gjort mål och sedan borde han ha fått straff.

