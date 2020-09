FEM SPANINGAR: "Elake Ola Toivonen berör"

Låst matchbild som senast

Möten dessa lag emellan tenderar att ha mycket på spel. Det var fallet i matchen mellan MFF och Peking i Malmö för två månader sedan med en matchbild som var låst och präglad av kamp. En liknande första halvlek utspelades ikväll. Malmö, åter utan Anders Christiansen, hade svårt att spela sig igenom Pekings fyrbackslinje och fem man på mittfältet. Mest framgång hade de i det vertikala spelet, när de genom par-tre passningar flyttade bollen snabbt i planens längdriktning. IFK startade med Pontus Almqvist som ensam anfallare och hade det tufft att involvera honom. Det mesta av spelet gick istället genom Jonathan Levis utsökta vänsterfot. Märkligt nog blev Levi utbytt innan den 70:e minuten. Men pre

Två lag besvikna över poängen

Franz Brorsson gav MFF ledningen i den 51:a minuten på en hörna. Malmö hade sedan full kontroll över händelserna, fram tills Sead Haksabanovic skapade ett läge och tvingade Marko Johansson till en kvalificerad räddning i den 85:e minuten. Fem minuter senare kom Pekings kvittering efter en hörna där Alexander Fransson var hetast på andrabollen och satte den i mål. Inget av lagen kommer vara särskilt nöjda med resultatet ändå. Malmös stabila försvarsspel borde gett de segern och Norrköping lär vara besviket över den spelmässiga insatsen i andra halvlek. Men poängen ger åtminstone Norrköping lite hopp om att vända den negativa trenden. För Malmös del har de bara en vinst på de senaste fem i allsvenskan.

Elake Toivonen berör

Ola Toivonen gjorde Malmös ledningsmål i Europa League-matchen mot Honvéd för tre dagar sedan. Ikväll hamnade han i blickpunkten igen i den 25:e minuten - av en helt annan anledning. IFK Norrköping-folket hade säkert velat se en annan färg på kortet än det gula när Toivonen gav Eric Smith en ful armbåge. Domare Andreas Ekberg stod nära situationen som säger mycket om Toivonen; han ligger på gränsen (som vid målet i Budapest) men har konsten att klara sig väldigt ofta. Hans speciella psyke visade sig också under Malmös ledningsmål där Toivonens första instinkt var att gestikulera ut mot den assisterande snarare än att fira med Franz Brorsson och de andra. Det här spelet innebär så klart en risk, spelbilden hade blivit annorlunda om han visats ut, men MFF tjänar också extremt mycket på Toivonens vinnarskalle. Speciellt i den ordinarie kaptenen Anders Christiansens frånvaro.

Fortsatt svag form i Peking

IFK Norrköping har bara två vinster på de tio senaste matcherna. De gjorde ingen toppenmatch på Eleda Stadion heller, för att återknyta till den igen, men såg ändå vassare och tyngre ut då, särskilt under forceringen som de tvingades till även denna gång. De spelar inte med samma flyt som under säsongens inledning när de imponerade stort offensivt. Möjligen har Jens Gustafsson velat stadga till defensiven som släppte in lite väl många mål. Men det har blivit på bekostad av anfallsspelet där självförtroendet saknats.

Tredje raka med Haksabanovic utanför startelvan

21-åringen köptes för dyra pengar och inledde säsongen fantastiskt från sin ytterposition. Sedan kom en liten formmässig dipp, och de senaste tre matcherna har Sead Haksabanovic varit utanför startelvan. Under tiden har han fått spela i det montenegrinska landslaget i Nations League och ikväll stod han för ett piggt inhopp, med ett avslut som Marko Johansson tvingades göra en bra räddning på bland annat. Haksabanovic säger att hans självförtroende fortfarande är bra trots petningarna. För i längden är det förstås ohållbart för Peking att ha en sådan investering utanför startelvan.