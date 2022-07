FEM SPANINGAR: "En drömdebut som kunde blivit än bättre"

En drömdebut som kunde blivit än bättre

Innan matchen mellan Hammarby och IFK Göteborg skulle dra igång för en dryg vecka sedan offentliggjorde förstnämnda Bajen att man gjort klart med Abdelrahman Saidi från den allsvenska seriekonkurrenten Degerfors. Under söndagen mot Elfsborg fanns han med från start. Och debuten i den grönvita tröjan blev, för att uttrycka det försiktigt, trivsam för 22-åringen i och med det 1-0-mål han knoppade in under matchinledningen. Men drömdebuten kunde faktiskt blivit än bättre. Exempelvis fick förvärvet ett friläge i den första halvleken, men missade chansen att göra sitt andra mål i matchen. Faktum kvarstår dock: Saidi blev målskytt i debuten framför de många supportrarna på Tele2 Arena.

Vad ska det bli av Elfsborgs säsong?

De som följt allsvenskan de senaste åren har blivit vana vid att se ett Elfsborg under Jimmy Thelin som både spelar imponerande och plockar så pass många poäng att man huserat i den allsvenska tabellens övre skikt. Det har möjliggjorts av bland annat ett vasst kontringsspel, vilket laget även visat upp den här säsongen. Även om det för närvarande inte skiljer många poäng bland lagen i topp, är Thelins mannar en bit från att hota gäng som Djurgården och Häcken. För att, likt Hammarby, ta upp kampen med de lagen behöver Elfsborg bli ett lag som tar poäng mer kontinuerligt. Och för att lyckas med det måste Borås-laget bli mer effektivt, vilket blev tydligt i mötet med Hammarby. På Tele2 Arena saknades skärpa i avsluten.

Besara fortsätter att vara betydelsefull

ANNONS Med två framspelningar - en till Abdelrahman Saidis öppningsmål och en till Gustav Ludwigsons efterföljande 2-0-fullträff - visade Nahir Besara att han fortsatt är av stor betydelse för Hammarby. Efter att han lämnade Örebro SK tidigare i år har han stått för en hel drös med poäng och varit en av de spelarna som bidragit mest till att Hammarby har “häng” på lagen i topp. Nahir Besara levererar nämligen inte bara framspelningar, utan har även själv noterats för en handfull fullträffar. Ska Hammarbys säsong summeras som framgångsrik när säsongen är färdigspelad behöver Besaras leverans fortsätta.

Kan vinden ha vänt ordentligt för Hammarby?

Efter en mycket stark start på säsongen lyckades Hammarby under en period inte leverera trepoängare i den utsträckning laget gjorde i början på allsvenskan. Den tunga uddamålsförlusten mot antagonisten Djurgården följdes dock upp med en övertygande seger över IFK Göteborg, där bortalaget inte var i närheten av att sno åt sig poäng. Den trepoängaren var minst sagt välbehövlig, precis som söndagens mot Elfsborg. De dubbla vinsterna får en att undra om Bajen har börjat ta upp kampen med lagen i seriens översta skikt på allvar, eftersom de sex poängen gör att Hammarby rör sig allt närmare topplag som Djurgården, Häcken och AIK. Dessutom ska det sägas att Bajen har en match mindre spelad än just konkurrenten “Gnaget”.

Det kan sminka över ett eventuellt allsvenskt misslyckande

Med tanke på att det återstår många omgångar av årets allsvenska går det inte på långa vägar att göra något form bokslut än, men så här långt är Elfsborgs säsong något av en besvikelse. Med anledning av att laget inte riktigt har gjort det så bra som en del säkerligen trodde på förhand, kan dock det stundande Europa-spelet bli något av en räddning. Laget kliver nämligen i dagarna in i kvalet till Europa Conference League, där laget inledningsvis ställs mot norska Molde. Skulle Elfsborg göra det framgångsrikt där kan det komma att sminka över ett eventuellt misslyckande i allsvenskan.