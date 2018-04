FEM SPANINGAR: ”Erlingmark avgörande i derbyt - svårt att peta honom nu”

Stark första halvlek av Blåvitt

Ganska tidigt in i matchen tog IFK Göteborg tag i taktpinnen och var det lag med flest och bäst initiativ framåt. Efter en kvart tog man välförtjänt ledningen genom Elias Mar Omarsson och det kändes inte som att Häcken riktigt fick grepp om hemmalaget i kampen på mittfältet. Alexander Faltsetas och Erik Friberg utgör ett av allsvenskans absolut bästa centrala mittfält men det var först efter en halvtimme som de lyckades få mer kontroll över händelserna på plan. Mot slutet av halvleken skapade Häcken två farligheter, bland annat nickade Moestafa El Kabir i ribban, men överlag var IFK det klart bästa laget under de första 45 minuterna. En av de bättre halvlekarna i år från Poya Asbaghis mannar?

Vem är Elias Mar Omarsson?

Häcken inledde den andra halvleken bäst och pressade ner Blåvitt ganska ordentligt, men mitt i den perioden (60:e minuten) dundrade Elias Mar Omarsson in sitt andra mål för matchen. En klockren volley i bortre hörnet gav IFK Göteborg ny luft under vingarna. Vad man ska säga om Omarsson? Jag vet ärligt talat inte. Hans bollbehandling var under den timmen han spelade (blev utbytt direkt efter andra målet) helt obegriplig. Han var knappast vän med bollen och det är sällan man tänker att han har någon bländande teknik. Ändå är det bara att konstatera att han levererat i år (fem mål på nio tävlingsmatcher) och att han ofta står rätt och nosar upp lägen som han sedan förvaltar. Vem är Omarsson? Är han bra eller inte? Jag får inte riktigt grepp om det men det är bara att applådera hans sätt att påverka matcher. Hans fladdrighet blir ju inte sällan ett farligt vapen för Blåvitt.

Erlingmarks huvudspel!

Inför den här matchen hade August Erlingmark bara gjort två kortare inhopp i allsvenskan i år, men mot Häcken fick 20-åringen chansen från start och levererade direkt. Erlingmark är ruskigt stark i huvudspelet och kanske är det en av anledningarna till varför han startade (IFK försökte bland annat pricka Erlingmark på varje inspark). Blåvitt var bra på fasta situationer i den här matchen och vid 1-0-målet var det just Erlingmark som skarvade bollen vidare till målskytten Elias Omarsson. Totalt sett gjorde också Erlingmark en stabil insats, tillsammans med Mix Diskerud. Erlingmarks fysik, kraftfullhet och genombrottskapacitet gör honom nyttig för IFK och det blir svårt för Poya Asbaghi att peta mittfältaren framöver efter den här prestationen. Erlingmark var rejält avgörande i det här derbyt.

Otroligt viktig seger för Poya Asbaghi

IFK Göteborgs nye tränare Poya Asbaghi försöker göra de blåvita till ett mer spelande lag och snacket om att laget är inne i en process som de måste ha tålamod med kan ingen ha missat. Men resultat- och prestationsmässigt har det inte sett särskilt övertygande ut tidigare. Nu slår Blåvitt ett lag som har bättre spelare och förutsättningar och man vinner ett derby. Hur viktigt? Det går nog knappt att beskriva. Segrar ger självförtroende och den här vinsten hamnar definitivt i facket som det står ”blytung” på. Asbaghi verkar tro stenhårt på det han håller på med men han lär nog andas ut en del efter det här.

Nu måste Häcken höja sig

Häcken har inte varit så dåliga hittills i år, men de har inte flugit än heller. Förlusten borta mot nykomlingen Brommapojkarna är så klart en missräkning men den matchen blev också speciell i och med två röda kort, och krysset borta mot Sirius är inget att skämmas över. Men efter den här förlusten går det knappt att säga att inledningen på säsongen har varit godkänd för Andreas Alms mannar. De gulsvarta har skrapat ihop åtta poäng på sex matcher och det är nog inte vad den hårt satsande klubben såg framför sig inför premiären. Häcken behöver höja sig och matchen mot Trelleborg härnäst blir viktig.

