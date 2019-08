FEM SPANINGAR: "Ett så bra läge HIF - nu bara två poäng ner till kvalplats"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

En poäng på fem matcher för HIF

Det var ett så bra läge. Helsingborgs IF mötte IFK Göteborg, som inte såg ut att ha mycket att spela för. IFK var osynkade på grund av nyförvärv och problem i backlinjen. Dessutom har de haft problem att vinna matcher mot slutet (tre segrar på elva matcher), och hade bara gjort nio mål på de elva matcherna. Det här är ett Blåvitt som är något helt annat än det vi såg i våras.



Det började bra för HIF, som styrde en hel del och Alexander Farnerud och Mamudu Moro spelade fint, men det var som att deras presspel gjorde att de tröttnade för snabbt. Det blev en sen förlust och HIF står på en poäng på de fem senaste matcherna. På deras kommande fem matcher har de bland annat bortamatcher mot Djurgården, IFK Norrköping, och Malmö FF, samtidigt som det bara är två poäng ner till kvalplats.



En på 29

De senaste 29 matcherna där IFK Göteborg hade hamnat i underläge så har de bara vänt till seger blott en gång (och hämtat upp till oavgjort fem gånger). Nu är siffran två av 30.

Säsong för Blåvitt igen

Poängtapp hade tagit IFK Göteborg sju-åtta poäng från tredjeplatsen, som ger Europacupspel nästa år. Nu är det istället fem poäng. Svårt, men klart mer hanterbart.



Markus Holgersson

Han gick in i matchen med 27 raka 90-minutare (varav åtta i superettan), men blev utbytt skadad efter cirka tio minuter. Det innebär att det bara är två utespelare i allsvenskan som har spelat varenda minut i år: Nordin Gerzic och Jonathan Tamimi, tillsammans med sex stycken målvakter.



Armin Gigovic

Mitt i allt som inte är bra så har Henrik Larsson fortsatt introducera unga egna spelare. Larsson hade kunnat göra andra val, men valde att byta in 17-åringen Armin Gigovic med en halvtimme kvar, precis som mot Hammarby senast.



Å andra sidan kan man vända det till något negativt. HIF var desperata efter en seger, men nyförvärv som Tobias Mikkelsen och Alhaji Gero fick inte ens komma in. Det är två spelare som värvades för att hjälpa HIF att stanna kvar. Felscoutade, fel matchbild, behövs lite mer tid (tid som kanske inte finns)?...