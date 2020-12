FEM SPANINGAR: "Falkenberg klarade inte det svåra andra året"

Otrolig utdelning med två mål i första

Falkenberg kunde inte få en bättre start på denna avgörande match. Efter 80 sekunder vräkte sig Tobias Englund fram och sköt in 1-0 via stolpen. Det omedelbara greppet på matchen såg ut att ge Falkenberg en bra chans att åtminstone göra sitt i nedflyttningsstriden. Men Mjällby tilläts att ta över under en halvlek som präglades av oordnat spel. Efter 37 minuter utnyttjade gästernas Jacob Bergström en markeringsmiss och styrde in kvitteringen. Att två mål skulle komma ur en halvlek med en så låg spelkvalitet kändes otroligt på ett sätt.

Falkenbergs press var inte tillräcklig

Andra halvlek fortsatte i bortalagets favör. Falkenbergs inledande övertag var som borta och en knapp kvart in på halvleken nickade Max Watson in 1-2 på en hörna. I det läget skulle mycket till för att Falkenberg skulle klara sig till kvalspel. Men Falkenberg hittade mod och energi och kvitterade i den 70:e minuten genom John Chibuike. De var inne i en bra period med press mot Mjällbymålet. Men forceringen saknade ändå kraft och kvalitet under matchens sista minuter. Istället gavs Mjällby kontringslägen, och i den 90:e minuten gjorde Bergström segermålet enkelt efter en målvaktsretur.

Kan Falkenberg studsa tillbaka snabbt?

Det blev bara två säsonger i finrummet för den lilla klubben. Efter ett lyckat flyktförsök undan både kval och nedflyttning förra hösten tog det stopp nu. Falkenberg var nederlagstippat av många inför säsongen att åka ut med tillsammans Hallandsrivalen Varbergs BoIS. Nu blev det nykomlingen som drog det längsta strået och behöll platsen ovanför strecket hela säsongen. Falkenberg klarade inte av det svåra andra året efter en uppflyttning. Tränaren Hasse Eklund har varit med ända sedan 2015 och fortsätter ett år till. Klarar klubben av att studsa tillbaka till allsvenskan med en ansträngd ekonomi och många spelarkontrakt (tolv stycken) som är utgående?

Mjällbys högsta placering i allsvenskan

Mjällby har tillsammans med Varbergs BoIS varit den stora överraskningen i årets allsvenska. Redan i premiären mot Malmö FF på bortaplan visade Mjällby att de skulle bli en tuff nöt att knäcka. MFF kom undan efter två moment av Anders Christiansen-briljans, och Mjällby kom ännu närmare när de var en Johan Dahlin-räddning ifrån att gå till final i svenska cupen. Under säsonhgen har laget växt in i den allsvenska kostymen ännu mer och gjort det med en smart fotboll som utgått ifrån omställningar, men laget har visat att de klarar av att bemästra samlade försvar också. Det har lett till en femteplats som nykomling, bara två poäng från en Europabiljett. Hatten av.

Vem tar Marcus Lantz?

Succén har varit total i Mjällby ända sedan Milos Milojevic tog över sommaren 2018 och ledde laget till segern i division ett. Ytterligare en uppflyttning senare lämnade serben förra vintern för att bli Dejan Stankovics assisterande tränare i Röda Stjärnan. Det vilade ett antal frågetecken över ersättaren Marcus Lantz då - som såg till att radera dessa omgående när de slog ut Djurgården ur svenska cupens gruppspel. Den (höga) tabellplaceringen räckte inte för att övertyga Mjällbyledningen om en fortsättning 2021 och Lantz är arbetslös från imorgon. Frågan är hur länge? Med tio år som spelare i Helsingborgs IF kittlar nog tanken hos 45-åringen att ta över efter Olof Mellberg i HIF. Det återstår att se om HIF eller en allsvensk klubb hinner övertyga Lantz först.