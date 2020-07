FEM SPANINGAR: ”Favoritskapet är ert, Norrköping - pallar ni det här?”

NORRKÖPING. Peking slog Blåvitt med 3-1 under måndagen. Här är Fotbollskanalens Martin Peterssons fem spaningar från matchen.

Norrköping straffade slarvigt Göteborg

Norrköping, med en drömstart i ryggen, bara fortsatte att mala på från start mot Blåvitt. Gästerna spelade med ett lågt försvarsspel och blev nertryckta i stunder. Ytterforwarden Sargon Abraham var mer av en högerback i inledningen (för att göra livet svårare för Sead Haksabanovic). Men framför allt skapade Peking chanser via omställningar. IFK Göteborg slog bort alldeles för många passningar och gav bort precis den typen av kontringar som hemmalaget ville åt. I den 26:e minuten kom ett väntat 1-0-mål och Norrköping hade bud på fler nätkänningar än så innan pausvilan.

Blåvitt höjde sig

I den andra halvleken höjde sig IFK Göteborg, efter att också varit något bättre mot slutet av den första halvleken. Efter en timme byttes Hosam Aiesh och Giorgij Charaisjvili in och direkt hotade Blåvitt mer och mer. I den 72:a minuten kvitterade Patrik Karlsson Lagemyr efter pass från Emil Holm (högerbacken var inte vän med bollen i starten på matchen men allt eftersom växte han och hotade med löp och inspel av bra klass). Inte helt oväntat. Norrköping hade helt klart varit det bättre laget fram till dess men känslan vid ett 1-0 var hela tiden att det just bara stod 1-0 och inte skulle krävas särskilt mycket för Blåvitt att gå ikapp. Men hemmalaget svarade väl och kunde, alldeles för enkelt med Göteborg-ögon sett, spela sig igenom motståndarlaget bara minuter efter 1-1. Isak Bergmann Johannesson spelade fram Lars Krogh Gerson vid den bortre stolpen som utan större problem sköt in 2-1. Peking höll ut, gjorde också 3-1 och tog en stark seger. Göteborg, som vilade flera viktiga spelare inför torsdagens cupsemifinal, ska ha beröm för sättet som de gick ifrån sitt låga försvarsspel till att attackera hemmalaget efter det första baklängesmålet, men de kan totalt sett inte säga särskilt mycket om det faktum att Norrköping vann den här matchen.

En framtida världsklasspelare blommar ut i allsvenskan

Finns det ord nog för att beskriva Isak Bergmann Johannesson och hans fotbollstalang? Knappt. Han är bara 17 år men spelar med en sådan självklarhet och trygghet på planen, och kryddar det med teknisk kvalitet som håller hög nivå. Det har i flera år talats om att Peking sitter på en guldklimp utöver det vanliga i islänningen och mittfältaren har nu startat i tre raka allsvenska matcher. Han är en spelare som redan kan lyfta IFK:s spel och det är bara en tidsfråga innan han lämnar allsvenskan för större arenor. När vi summerar hans karriär är det mycket möjligt att slutsatsen blir att han är en av de största spelarna någonsin som tagit vägen via allsvenskan. Självklart kan mycket hända innan dess men Bergmann Johannesson har verkligen potentialen att bli en världsklasspelare. Mot IFK Göteborg gjorde han 1-0 på ett väldigt vackert sätt. Efter en djupledslöpning bröstade han ner en lobbpass av Sead Haksabanovic och dunkade sedan upp bollen i nättaket på halvvolley. Det såg inte ens svårt ut för honom att göra det. Otroligt. Själv har mittfältaren sagt till Aftonbladet att han är bäst i Europa i sin ålder om man ser till den mentala aspekten. Om han med tiden, när motgångar dyker upp, visar att det stämmer finns det ingenting som kan stoppa honom.

Favoritskapet är ert, Norrköping - pallar ni det här?

Nu har IFK Norrköping sju poäng ner till Malmö, åtta poäng ner till IFK Göteborg och AIK, nio poäng ner till Hammarby och Djurgården. Efter fem segrar och ett kryss på de sex inledande matcherna är de helt plötsligt favoriter till att ta hem SM-guldet. Det går helt enkelt inte att komma runt att man nu är det jagade laget, på allvar. Hur tacklar Jens Gustafssons mannar att vara just det? Det blir intressant att få ett svar på framöver. Så som de spelar fotboll just nu verkar få saker kunna sätta stopp för Peking, men snacket om laget lär bara öka framöver och det kommer leda till ett yttre tryck.

Wernersson-situationen är speciell på flera sätt

Inför den här matchen har det ”stormat” i Blåvitt. I dagarna flög vänsterbacken Victor Wernersson till Belgien för att göra klart med Mechelen till nästa säsong och det utan att IFK hade vetskap om det, enligt sportchefen Kennet Andersson. Dessutom innebar resan att Wernersson missade den sista träningen inför Norrköping-mötet, under söndagen. Andersson har i intervjuer med både GT och GP varit kritisk till spelaren och hans agent. ”Spelare och rådgivare måste förstå att det inte är så här man förhåller sig till elitfotboll”, sa Andersson bland annat. Agenten Blash Hosseini svarade på kritiken under måndagen, i en intervju med Expressen. Han menar att Wernersson-lägret bad om tillåtelse att åka i väg och fick ett godkännande av Blåvitt. Hosseini tycker också att det är ”oerhört märkligt” att Andersson kastar sin egen spelare ”under bussen på det viset”. Wernersson placerades, inte helt oväntat, på bänken i den här matchen. Hela situationen blir också speciell av andra anledningar än själva irritationen som uppstått. IFK Göteborgs tränare Poya Asbaghi har nämligen samma agent som Victor Wernersson. Det kan inte vara helt lätt för de inblandade att veta hur de ska navigera sig igenom allt, med tanke på kopplingarna som finns. Hur förhåller sig exempelvis Asbaghi till att hans agent får en skrapa av hans egen chef?