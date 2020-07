FEM SPANINGAR: "Fem mållösa HIF-matcher har aldrig hänt tidigare"

Stort steg bakåt efter två ok insatser

För tio dagar sedan tog Helsingborgs IF en poäng mot Elfsborg och följde upp det med en okej prestation i 0-1-förlusten borta mot Häcken. Efter 0-1 mot Mjällby är HIF tillbaka på ruta ett, eller snarare noll. Idéerna saknades offensivt och det är märkligt att Mjällby inte lyckades döda matchen tidigare. Även defensivt släppte HIF till mer än under ovan nämnda matcher

Helt misslyckad inledning för nyförvärvet

Anthony van den Hurk värvades som en beprövad målskytt från den nederländska andradivisionen. Han besitter både bra teknik och målsinne, men av det syns inte ett spår av i HIF-tröjan. Medspelarna är inte bra på att sätta forwarden i mållägen - samtidigt har van den Hurk svårt med touchen och att involvera sig i spelet. En anfallaren bedöms efter målen och chansen borde vara stor att Alhaji Gero kan räkna med en startchans nästa gång.

Pressad Mellberg med en tunn trupp

Situationen blir inte enklare för HIF av att tränaren Olof Mellberg sitter på en tunn trupp. Visst, Martin Olsson och Alex Timossi Andersson förlängde deras avtal i veckan med klubben. Fortfarande är alternativen få på framförallt försvarspositionerna och Andreas Granqvist väntas inte vara tillbaka innan augusti. Vad har Mellberg för idéer och hur ska laget lyckas med det mest basala i fotboll - att göra mål?

Mjällby en taktiskt flexibel nykomling

Laget har under allsvenskans inledning visat att de behärskar flera spelsätt. Marcus Lantz lag kan ligga lågt och kontra, föra matcher som mot Hammarby senast, och ikväll fortsatta de med att ta tag i taktpinnen spelmässigt. Mjällby är bekvämt med sin trebackslinje, vågar flytta upp försvarare i uppspelsfasen, och är välorganiserade defensivt. En stor seger för Mjällby som ser allt mer bekvämt ut i den allsvenska kostymen.

450 mållösa minuter för HIF

Som om förlusten inte var nog. HIF slog ett negativt klubbrekord ikväll i antal minuter utan mål. 1994 gick laget mållöst under 430 minuter i allsvenskan. Nu är siffran uppe i 450 minuter utan mål.