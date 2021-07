FEM SPANINGAR: "Flera i MFF kom inte upp i nivå "

Colak borde haft ett hattrick efter en halvlek

De första 20 minuterna på Platinumcars Arena tillhörde MFF:s Antonio Colak och ingen annan. Tyskkroaten pressade Peking-försvaret, löpte och hämtade boll på egen planhalva, och hade nästan alla chanser under en stark MFF-inledning. Dock var det IFK:s Carl Björk som gav hemmalaget ledningen i den tolfte minuten efter att Linus Wahlqvist rivit upp ett sår på gästernas vänstersida och spelat fram en fri Björk framför mål. Colak replikerade omgående och sköt in kvitteringen med skott utanför straffområdet, som smet in förbi Oscar Janssons närmaste stolpe. 27-årige Colak fick sedan två ytterligare lägen inom loppet av några minuter, men nickade rakt på Jansson först och avslutade sedan högt över. I den 39:e minuten tog istället Peking ledningen när Ari Frey Skúlason pricksköt in ett distansskott via Johan Dahlins vänstra stolpe. Men Colak skulle få det sista ordet i halvleken. Hemmaförsvararen Marco Lund slarvade i en duell med Colak, som kom fri och chippade bollen iskallt över Jansson. Två mål från Paok-lånet som i ärlighetens namn borde varit tre.

Rasande återstart på allsvenskan

Blivit bortskämda med underhållningen från EM? Då blev den öppnande matchen efter EM-uppehållet bästa möjliga reklam för serien som smygstartar om nu när juni gått över till juni. Knappa 3000 åskådare (!) på Platinumcars Arena fick se en rasande fotboll från båda lagen i första halvlek. Ett tag kändes som det som att bollen inte befann sig i planens mittzon mer än någon minut högst. MFF var väldigt bra i det direkta spelet och skapade farligheter på fasta situationer. Pekings var bättre i uppbyggnadsspelet och kunde spela bort MFF genom längre anfall, och med kvalitén hos fötterna på Skúlson och Isak Bergmann Jóhannesson. Tempot gick ner i en andra halvlek där Peking, undantaget en kort period mitt i halvleken, var det bättre laget. Det var därför inte orättvist när inhopparen Lucas Lima avgjorde matchen på en ny Wahlqvist-assist i den 83:e minuten.

Pekings egna produkter klev fram

Lima är 19 år, född i Rio de Janeiro, och sprungen ur IFK:s egen ungdomsavdelning. Målet var hans första i allsvenskan i den andra matchen, för den skadedrabbade talangen. Även den ett år yngre Dino Salihovic fick hoppa in, också han IFK-produkt. Dessa fick chansen med Jonatan Levi skadad, och skyttekungen Samuel Adgenbero kom in med skavanker och kunde bara spela drygt 35 minuter i andra halvlek. Rikard Norlings lag bröt den negativa trenden och vann efter tre segerlösa matcher. Björk levererade sitt tredje mål i skadade “Totte” Nymans frånvaro, och matchhjälten blev en högst oväntad sådan i Lima.

Dahlin tillbaka - men ännu ingen nolla

Malmö FF:s Johan Dahlin var tillbaka efter tio månaders skadefrånvaro i sviterna av hans problem med axeln. Den 34-årige målvakten stod i samtliga MFF:s träningsmatcher förra månaden och fick idag förtroendet före Marko Johansson. I statistiken för så kallade expected goals har MFF släppt in betydligt fler mål (13) än vad de borde. Nu har de 16 insläppta, och det faktum att Dahlin stod förändrade inte så mycket. Han såg möjligen Skúlasons distansskott sent - på de andra målen kunde han inte göra så mycket. Att MFF inte hållit nollan i allsvenskan än kommer fortsätta att frustrera alla runt klubben, särskilt när det kändes säkrare bakåt efter pausen.