FEM SPANINGAR: "Förbryllande att han inte har fått fler chanser"

IF Elfsborg

IF Brommapojkarna

Djurgårdens IF

DET KAN BLI BLÅVITTS VÄG FRAMÅT

IFK Göteborg-spelarna såg ängsliga ut under stora perioder mot Sirius. Problemet som tidigare funnits på hemmaplan i att laget ser rädda ut för att tappa poäng i stället för att våga gå för segern kvarstod.

Sen hände något.

IFK Göteborg fick in energi i laget i och med Linus Carlstrands inhopp (mer om det nedan) och kvitterade snabbt. Därefter skapade Blåvitt ett större tryck mot Sirius-målet.

Ett klart större mod fanns. Men framför allt: en stor desperation.

Just det behöver Blåvitt få in mer av i sitt spel framöver. Med det sagt ska man inte tumma på sina principer. Och man kan inte spela med för stor grad desperation matcherna igenom. Men att spela med klart mer desperation än tidigare - och våga trycka fram laget i allt högre grad - krävs för att ordna det allsvenska kontraktet i höst.

Annons

Den sista halvtimmen mot Sirius var åtminstone ett steg i rätt riktning ur det avseendet.

SÅ GICK DET FÖR BLÅVITTS STARTDEBUTANTER

Jonas Bager har haft problem med en vad sedan han anslöt till IFK Göteborg tidigare i sommar och har därav endast gjort ett inhopp (en mållös halvlek hemma mot Värnamo förra helgen).

Mot Sirius fick mittbacken slutligen chansen, bredvid rutinerade Gustav Svensson.

Dansken inledde skakigt. Positionsmässigt brast det emellanåt, men främst var det spelet med bollen som svek - vilket inte minst höll på att kosta Blåvitt ett mål med dryga kvarten spelad sedan Bager stampat på bollen i ett lurigt läge. En offside-avblåsning räddade däremot en lättad Bager.

Sannolikt krävs det fler matcher för att bli varm i kläderna för den 28-årige dansken. Men insatsen mot Sirius, inte minst före paus, är säkerligen något som Bager snabbt vill glömma.

Annons

Utan att briljera var Blåvitts andra startdebutant, Ramon Pascal Lundqvist, piggare.

Den offensive mittfältaren mattades av under matchens gång, men visade emellanåt prov på att det finns stora kvaliteter att dra nytta av framöver. Kvicka fötter, ett fint tillslag och en hög spelförståelse är exempel på just det.

Om IFK Göteborg ska lyfta i tabellen kommer laget behöva få igång 27-åringen ordentligt - men också dra nytta av Ramon Pascal Lundqvists kvaliteter i hög utsträckning under hösten.

MATCHENS HÄNDELSE

I tajta matcher blir, som så många gånger förr, det första målet extremt viktigt. Efter en svag första halvlek började Blåvitt bäst efter paus. Då var Sirius skoningslöst i omställningsspelet och tystade Gamla Ullevi omgående.

Melker Heier drev in från vänsterkanten, släppte vackert till Joakim Persson i djupled som i sin tur placerade in 0-1 kyligt via stolpen.

Annons

Det räckte inte till några tre poäng denna afton. Men kontringen i sig höll mycket hög allsvensk klass.

FRÅGETECKNET

IFK Göteborg har haft stora problem med sin anfallsposition under säsongen. Tilltänkte förstavalet Laurs Skjellerup har varit skadad under allt för stora perioder och där bakom har nödlösningen allt som oftast blivit Gustaf Norlin.

Norlin har flera fördelaktiga egenskaper, inte minst i sitt presspel och sin löpstyrka, men någon notorisk målskytt är 27-åringen inte.

Samtidigt har unge Linus Carlstrand, 19, funnits att tillgå - men mestadels fått speltid med Blåvitts samarbetsklubb Västra Frölunda.

Carlstrand har förvisso fått sina sporadiska chanser de senaste två åren med blandad utdelning. Men visst sjutton förbryllar det att han inte har fått fler möjligheter med tanke på lagets stora anfallsproblem i år.

Annons

Mot Sirius bidrog Carlstrand direkt med precis det som han har visat upp både i Västra Frölunda och i de blåvita ungdomslagen. Att han har en näsa för mål och vet var han ska befinna sig i boxen.

Den här gången resulterade det i en viktig kvittering för IFK Göteborg med 18 minuter kvar. Vad kan det innebära framöver?

MATCHENS SPELARE

1. Gustav Svensson. Veteranen räddade upp en rad oerhört farliga situationer defensivt för IFK Göteborg. Inte minst vad som kändes som ett givet mål på en Sirius-kontring omkring tio minuter före paus. Blåvitt kan tacka Svensson för att det inte blev fler mål bakåt än ett denna afton.

2. Joakim Persson. Oerhört företagsam matchen igenom. Skicklig med bollen och väldigt spelsmart. Löpningen och avslutet till 0-1 håller grymt hög klass.,

3. Linus Carlstrand. Vilket succéinhopp anfallaren stod för. Kan han visa sig bli lösningen på Blåvitts anfallsproblem, åtminstone kortsiktigt?