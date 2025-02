FEM SPANINGAR: "Förstår att AIK vill värva in flera spelare"

TRÄNING GAV INTE FÄRDIGHET

Under veckan har AIK tränat på att försvara sig mot inläggsspel. Det beror på att tränare Mikkjal Thomassen tycker att laget kan förbättras i det spelet och att Århus är bra på just inläggsspel. Men trots att man hade tränat på det så gjorde Århus 1-0 efter ett inlägg från vänster som nickades in i mål. Och tre minuter senare var det nära igen. Ett nytt inlägg från det danska laget, men den här gången gjorde Kristoffer Nordfeldt en väldigt fin räddning.

SAKNADE KVALITET

AIK slutade trea förra säsongen. Nu är det tidigt på året och man ska inte dra för stora växlar, men efter att ha sett matchen mot Århus så går det att förstå att sportchef Thomas Berntsen och tränare Mikkjal Thomassen vill ha in fyra klasspelare. Det är klart att det syns att spelare har lämnat eller är skadade, som Ioannis Pittas och Onni Valakari.

Annons

Det fanns inte tillräckligt med kvalitet för att etablera anfall och hota motståndaren. När man väl hade bollen på Århus planhalva så slarvades det för ofta och man fick snabbt ställa om och försvara. En målchans på 90 minuter är för svagt. Den kom efter tre minuter när John Guidetti frispelade Dino Besirovic, som borde ha gjort mål.

FRÅGETECKNET

Hur är det med Jere Uronens form och fysik? Mot Brommapojkarna utgick nyförvärvet Jere Uronen efter att ha vridit foten vid två tillfällen. Mot Århus skadade han sig igen och tvingades utgå. Vänsterbacken tog sig för låret och klev av efter 38 minuter. Klart att det inte är bra med massa bakslag, inte för Öronen själv som riskerar att hamna efter med fysik och form, inte heller för AIK som redan har flera skador och behöver sina tilltänkta nyckelspelare.



Annons

Irritationen på domarna. Det började efter tre minuter när AIK ville ha straff. John Guidetti frispelade Dino Besirovic som föll efter en duell med Århus målvakt. Hela AIK ville ha straff - men domaren friade. Det blev högljudda protester. Det fortsatte under hela matchen. Mikkjal Thomassen fick gult kort för att ha skällt på domaren. Kristoffer Nordfeldt också. När bollen var ur spel sprang Mads Thychosen 30 meter till assisterande domaren och skrek att han skulle komma in i matchen. Någon annan ropade till domaren: ”min vän, dags att vakna nu”.

MATCHENS SPELARE

3: Anton Salétros. Överlägsen av utespelarna. Bra vilja, ledarskap och kvalitet i fötter och huvud.

2: Kristoffer Nordfeldt. Två klassräddningar när motståndare blev fria och avslutade.

1: Thomas Isherwood. Kom in och ville något. Hördes, ställde krav och visade vilja.

Annons

Så spelade AIK: Nordfeldt - Thychosen, Tiedemann Hansen, Benkovic (Isherwood 60), Uronen (Al-Saed 38) - Fessahie (Rdkin 46), Celina, Karlsson (Wilson 60), Salétros, Besirovic - Guidetti (Gono 60)