FEM SPANINGAR: ”Förträffligt bra, Hammarby - nu väntar en viktig prövning”

STOCKHOLM. Hammarby slog Östersund med 4-0 under tisdagen. Här är Fotbollskanalens Martin Peterssons fem spaningar från matchen.

Allt sket sig för ÖFK

Om någon nämner ordet ”mardrömsstart” för Östersund-spelare under de kommande åren lär deras tankar direkt föras till den 14 maj 2019 och den första kvarten mellan Hammarby och ÖFK på Tele2 Arena. För häng med nu:

Efter en halvminut skadade sig lagkaptenen Tom Pettersson, som tvingades kliva av planen för att få behandling. Under den tiden hann Hammarby göra 1-0. I den tolfte minuten tappade sedan Tesfaldet Tekie boll i ett farligt läge på egen planhalva och mer eller mindre gav bort 2-0 till Bajen. Den inledningen satte så klart en stor prägel på matchen.

Bara ett lag på planen i första halvlek

Hammarby har hittat ett offensivt flow i sitt spel som gör laget svårstoppat. Det kryllar av individuellt skickliga spelare och de förstår varandra väldigt bra just nu. Muamer Tankovic bara fortsätter att nöta på och var inblandad i både 1-0 och 2-0. När Ronald Mukiibi fick till ÖFK:s första avslut i matchen, efter mer än 20 minuters spel, hade Bajen redan testat sju gånger. I den 29:e minuten kom 3-0, även om det målet borde ha dömts bort. Charlie Colkett fälldes precis innan Nikola Djurdjic nätade. Totalt sett fanns det bara ett lag på planen i den första halvleken, även om Hammarbys tryck så klart inte var konstant. De grönvita lyckades med sitt presspel och stressade fram farligheter gång på gång.

Förträffligt bra, Hammarby

Det går inte att säga annat än att Hammarby gjorde en förträffligt bra match mot Östersund. Lagets bästa för året? Spontant efter slutsignalen är det lätt att känna så men i en sådan slutsats spelar så klart de stora siffrorna in väldigt mycket. Bajen var oavsett helt överlägset den här kvällen. Visst, de grönvita öste inte på riktigt på samma sätt i den andra halvleken men även de sista 45 minuterna var hemmalagets och resultatet speglar matchbilden väldigt mycket. För övrigt går det inte att plussa nog för Muamer Tankovic just nu. Han dunkade in en straff till 4-0 i den andra halvleken och är möjligtvis seriens mest formstarke spelare för tillfället.

Tuff och viktig period väntar för Bajen

Segern mot Östersund innebär att Hammarby plockat fyra raka trepoängare. Stefan Billborns mannar har kommit igång ordentligt och stormar mot toppen. Känslan är att det inte finns särskilt mycket som kan stoppa de grönvita från att fortsätta på den inslagna vägen. Kanske spelschemat? Innan sommaruppehållet ska laget spela tre matcher och det mot topplaget IFK Göteborg, topptippade IFK Norrköping och regerande mästarlaget AIK. Resultaten i de matcherna kommer så klart avgöra vilken känsla som Hammarby går till uppehåll med och i vilket skikt de kommer tillhöra när tabellen börjar sätta sig. Den kommande perioden är således en viktig prövning för det här årets upplaga av Bajen. Nu riskerar man också att få klara sig utan nyckelspelaren Simon Sandberg i flera matcher, eftersom han drog på sig ett direkt rött kort i den andra halvleken.

Dyster svit bruten för Hammarby

Östersund har de senaste åren varit en tuff motståndare för Hammarby. Uppenbarligen har det passat illa för Bajen att möta ÖFK, som inför den här matchen hade tre segrar och tre kryss på de sex allsvenska möten som lagen spelat. Nu är alltså den sviten bruten och efter det tunga poängtappet borta mot just ÖFK i sista omgången i fjol (vilket kostade Hammarby en Europa-plats) lär det gör en och annan bajare väldigt nöjd