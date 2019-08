FEM SPANINGAR: "Fortsätter det så här kommer Bajen kunna sälja för stora belopp"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

STOCKHOLM. Hammarby slog Gif Sundsvall med 3-0 under lördagen. Här är Fotbollskanalens Martin Peterssons fem spaningar från matchen.

PANG! PANG! Hammarby kontrade sönder Sundsvall

Att som jumbo åka till Tele2 Arena för att möta Hammarby är ingen uppgift som lär tilltala särskilt många lag i allsvenskan. Men Gif Sundsvall inledde den här matchen ganska lovande, i alla fall offensivt. ”Giffarna” spelade sig fram till några halvluriga lägen och fick till en del fasta situationer på offensiv planhalva. I den åttonde minuten fick också nyförvärvet Johan Blomberg på ett farligt skott som Johan Wiland lyckades styra i stolpen. Men som bortalag mot Bajen får man inte bjuda på mycket och när Sundsvall slarvade bort bollen mitt i ett anfall efter en kvarts spel sa det bara pang. Då ställde Hammarby om blixtsnabbt och på några sekunder låg bollen i nätet bakom David Mitov Nilsson efter skott från Alexander Kacaniklic. I den 35:e minuten återupprepade det sig. Sundsvall tappade boll på offensiv planhalva och fick se sig sönderkontrat. Pang! 2-0-målet från Muamer Tankovic efter förarbete av Kacaniklic och Nikola Djurdjic dödade i mångt och mycket den här drabbningen.

Nollan lär göra Billborn belåten

Om inte spiken satt i kistan redan när 2-0 blev ett faktum så gjorde den i alla fall definitivt det i den 55:e minuten. Då drog Sundsvalls Carlos Gracia på sig en målchansutvisning efter att ha fällt en mer eller mindre fri Nikola Djurdjic. Resten av matchen är inte så mycket att orda om. Hammarby hade övertaget och jobbade (men inte ihjäl sig) för att få in ytterligare mål. Det lyckades man också med. Richard Magyar nickade in 3-0 mot slutet av drabbningen. Men det som lär glädja Stefan Billborn och ledarstaben allra mest med avslutningen är att de grönvita höll tätt och därmed kan ”stoltsera” med sin första nolla på tio matcher.

Tankovic till landslaget?

Den 28 augusti presenterar förbundskaptenen Janne Andersson sin trupp till EM-kvalmatcherna mot Färöarna och Norge. En som åtminstone borde nosa på en plats i Sveriges lag är Hammarbys Muamer Tankovic. Han har varit stekhet länge och leder både skytte- och assistligan i allsvenskan. Mot Sundsvall satte han Bajens 2-0-mål, och han har därmed gjort mål i sex raka matcher. Totalt står han på 19 poäng (tolv mål och sju assist) i årets allsvenska. I pausen av C Mores sändning från den här matchen var experten Alexander Axén hur som helst tydlig och sa: ”Tankovic måste in i landslagstruppen. Nu när Viktor Claesson är skadad ser jag ingen annan ytter som är i så bra form”. Om han är redo för en blågul startelva vet inte Axén men han tycker att det inte är något snack om saken när det gäller en trupplats.

Bajens strategi gör klubben attraktiv

Noll poäng fram till i början av juni. Då bjöd Alexander Kacaniklic på tre mål och en assist mot Falkenberg. Därefter har poängen bara fortsatt att trilla in för den tidigare landslagsmannen. När yttern placerade in 1-0 i den här matchen gjorde han sin tolfte poäng på sju matcher. Ett otroligt facit och det visar vilka möjligheter det finns för framför allt offensiva spelare att visa framfötterna i Hammarby när de har det framåtlutade fokus som de har. Jag tror inte den inriktningen ska underskattas när man talar om hur attraktiv Bajen kan vara som klubb för exempelvis potentiella nyförvärv. I grönvitt får man uppenbarligen chansen att göra många poäng och på så vis bli intressant för större klubbar. Det tjänar både spelarna själva och Hammarby på. Spelarna kan dra till sig fler blickar utifrån och Bajen kan tjäna större pengar på transfermarknaden. Lyckas man hålla i det här under en lång tid framöver kommer Hammarby kunna sälja spelare för stora belopp med allsvenska mått mätt.

Stort ansvar direkt för Blomberg

Gif Sundsvall har hämtat tillbaka Johan Blomberg till allsvenskan. Mittfältaren har lånats in från MLS-laget Colorado Rapids och mot Bajen gjorde den förre Halmstad- och AIK-spelaren debut för ”Giffarna”. Direkt fick han ta ett stort ansvar. Trots att han bara gjort två träningar med sitt nya lag tog han hand om en rad fasta situationer. Blomberg gnuggade i övrigt på bra och var nära att göra 1-0 i inledningen av matchen men då tippade Johan Wiland skottet i ena stolpen. Nyförvärvet klev av i den 60:e minuten när Carlos Gracia blivit utvisad. Det här är hur som helst en spelare som kommer bli nyttig i bottenstriden, med sin smarthet och löpstyrka.