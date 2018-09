FEM SPANINGAR: "Går AIK mot poängrekord i allsvenskan?"

AIK övertygade inte i första halvlek - men gjorde det man är bra på

AIK tog tag i den berömda taktpinnen direkt, och var nära att näta både efter fem minuter (Robin Jansson) och i den 18:e minuten (Tarik Elyounoussi). Men trots det gnistrade det inte över deras spel. i inledningen av matchen. De svartgula spelarna stod för en rad slarviga aktioner och en bit in i matchen började istället Dalkurd föra spelet en hel del. Det skulle hemmalaget dock inte klara av att göra på det sätt man behöver mot AIK, för AIK är inte laget som stressar upp sig över att motståndaren har bollen. När Dalkurd efter drygt en halvtimme rullade runt på högerkanten på ett sätt som AIK inte hade några problem med gjorde hemmalaget plötsligt ett misstag och då högg gästerna direkt. Det gav 1-0 till de svartgula och innan paus ökade Daniel Sundgren på till 2-0 på straff. AIK gjorde det man är bra på, att försvara sig starkt och sedan använda den individuella skicklighet, de många miljoner, som man har framåt. Visserligen kan de utan tvekan spela bättre offensivt, men insatsen räckte ändå till en säker ledning i paus och det säger mycket om deras stabilitet.

Inget tycks kunna stoppa AIK 2018

Den andra halvleken finns inte så mycket att orda om. Dalkurd visste hur det såg ut på resultattavlan - och AIK visste hur det såg ut på resultattavlan. När 3-0-målet kom med mer än en halvtimme kvar att spela var ju spiken i kistan nerslagen totalt. Inhopparen Nicolas Stefanelli dundrade in 4-0 med en kvart kvar att spela och därefter bara njöt de tillresta AIK-supportrarna genom att sjunga om SM-guldet. Totalt sett en kassaskåpssäker seger för AIK, som inget tycks kunna stoppa 2018.

Till slut har Per Karlsson fått en ramsa

Han gjorde debut för AIK 2003 och länge varit en given del av AIK:s startelva. Men Per Karlsson är inte spelaren som får de största rubrikerna eller den största uppmärksamheten. I skuggan av så kallade stjärnor har ”Pertan” år efter år varit en nyckelspelare för AIK och en representant för klubben som de svartgula lär sakna när han väl lägger skorna på hyllan. Till slut har han (välförtjänt) också fått en egen ramsa. Den har cirkulerat på sociala medier de senaste veckorna och sjöngs mot Dalkurd i den andra halvleken. Texten? ”Spelare kommer och går, men du krigar vidare år efter år. Ger allt för vårt lag, kämpar varje dag. Pertan du är en av oss”.

Går AIK mot poängrekord i allsvenskan?

AIK bara ångar på och poängen de skramlat ihop hittills i år imponerar stort. Det är svårt att jämföra bakåt i tiden med tanke på att det tidigare varit olika antal lag i serien och ett annorlunda poängsystem, men ser man till de säsonger som spelats sedan allsvenskan utökades till 16 lag (2008) har Rikard Norlings mannar en stor chans att slå rekord. Nu står laget på 57 poäng med sex omgångar kvar att spela och därmed krävs elva poäng till för att slå Malmö FF:s notering på 67 poäng från 2010. Det innebär att AIK behöver 1,83 poäng per match - ett snitt de mycket väl kan hålla.

Fortsatt tufft läge för Dalkurd

Segern senast mot Trelleborg var så klart ett måste för Dalkurd, som vilt fajtas om ett nytt allsvenskt kontrakt. Det är inte mot lag som AIK de förväntas ta sina poäng men de kommer behöva höja sig flera snäpp för att ha chans att hänga kvar. Vad som kan tala för dem i slutstriden? Deras spelschema är inte supertufft. De har inga riktiga topplag kvar att möta.