FEM SPANINGAR: ”Gav Gais tung seger - med sitt trollspö”

GAV GAIS TUNG SEGER - MED SITT TROLLSPÖ

Gais hade haft en tveksam inledning på matchen där HBK styrt spelet. Då plockade Gustav Lundgren - som så många gånger förr - fram sitt trollspö till vänsterfot och prickade pannan på en minst lika självklar Filip Beckman till 1-0.

Minuterna senare serverade Lundgren en läcker djupledsboll till Alexander Ahl Holmström som gav Gais ett blytungt 2-0-mål med halvtimmen spelad.

Med det hade Gais plötsligt fått välbehövligt självförtroende, en viktig trygghet i spelet och ett stort momentum i matchen.

Gustav Lundgren, som utsågs till allsvenskans bäste spelare i juli, har en spelförståelse och vänsterfot som kan skada precis vilket motstånd som helst. Det visade han med all önskvärd tydlighet mot Halmstad.

Gais hade helhetsmässigt svårt att komma upp i normal nivå mot HBK, men tack vare Lundgrens briljans och en trygg backlinje kunde Grönsvart ta tre tunga poäng - som åtminstone för stunden innebär en imponerande fjärdeplats i tabellen.

KRÄVS NÅGOT SPECIELLT AV HBK

Halmstad har i och med förlusten mot Gais endast tagit tre poäng på sju matcher efter sommaruppehållet. Med det har hallänningarna dalat som en blytung sten i tabellen - och är i allra högsta grad rejält nedflyttningshotat.

Just nu är den solklara känslan att kampen om överlevnad kommer att pågå ändå in på månsnöret i höst - för en rad klubbar.

Västerås SK kan, trots viktiga segern mot Kalmar FF i går, mycket väl vara avhängt tidigare. Om inte Kalmar lyckas blåsa nytt liv i maskineriet inom kort kan de absolut gå samma väg till mötes.

Där utöver kommer HBK av allt att döma få kämpa med näbbar och klor för att bita sig kvar. Precis som IFK Värnamo. Det är inte alls otänkbart att åtminstone något eller några av IFK Göteborg, IFK Norrköping och BP (AIK bör ha lyft sig tillräckligt nu) kan tvingas tampas hela vägen in mot omgång 30.

Bland de lagen är känslan just nu att Halmstad ligger sämst till sett till både formkurva och spelarmaterial.

Mycket kan hända, men klart är att det krävs något speciellt för att HBK ska gneta sig kvar i allsvenskan i höst.

MATCHENS HÄNDELSE

Gustav Lundgrens vänsterfot har redan fått välförtjänt beröm. Men nicken som gav Gais 1-0 var högklassig även den.

Filip Beckman, som endast gjorde sin fjärde allsvenska start, kom upp tungt och kunde stånga in bollen i nät som att han inte har gjort något annat på den här nivån tidigare. Det var imponerande i sig - och likväl ett ytterst viktigt mål för Grönsvart.

FRÅGETECKNET

Känslan var att Gais hade segern som i en liten ask via sin 2-0-ledning. Då stod Mergim Krasniqi, som har varit en stor nyckel för Gais under säsongen, för ett sällsynt men klumpigt misstag tio minuter in i den andra halvleken.

Målvakten misstajmade en utrusning totalt och rev ner Blair Turgott med nävarna, vilket resulterade i en straffspark och en reducering för HBK som böjds in i matchen igen.

Agerandet väckte stora frågetecken i sig - men förändrade i slutändan inte poängskörden för Gais som kunde ta en viktig seger.

Det kan däremot visa sig bli kostsamt på ett annat vis, då Krasniqi på grund av det gula kortet vid straffsituationen nu missar Gais bortamöte med Hammarby.

MATCHENS SPELARE

1. Gustav Lundgren. Bäst på planen. Motivering ovan.

2. Filip Beckman. Vann en rad viktiga dueller utöver sitt tunga 1-0-mål.

3. Vinicius Nogueira. Hade ett finger med i det mesta i offensiv väg för HBK, där han inte minst låg bakom två finfina chanser tidigt i matchen. Men visst borde han ha kvitterat med pannan i mitten av den andra halvleken?