FEM SPANINGAR: ”Goitom gör inga mål - men är tongivande ändå”

SOLNA. AIK slog Hammarby med 2-0 under söndagen. Här är Fotbollskanalens Martin Peterssons fem spaningar från matchen.

Tystnaden såg ut att påverka inledningen

Hur de första tio minuterna av matchen var? Märkliga, mycket märkliga. Det var något av det mest speciella som jag upplevt på en fotbollsarena. Supportrarna till de båda lagen hade ju inför matchen kommit överens om att vara tysta under inledningen av derbyt för att protestera mot polisens villkorstrappa och hårdare tag. Det blev också mer eller mindre knäpptyst på Friends Arena. Man kunde från läktarhåll tydligt och klart höra spelarna prata med varandra och ge direktiv ute på planen. Det var säkert en annorlunda upplevelse för spelarna också, som är vana vid att deras energinivå pumpas upp rejält inför avspark i de kokande derbyna. De första tio minuterna bjöd heller inte på särskilt intensiv fotboll. Det var i alla fall känslan vid sidan av planen. I paus sa Sebastian Larsson till C More att det kändes som att lagen ”bara spelade av de första tio minuterna” och att matchen började först när supportrarna skapade liv på läktarna.

Goitom och Larsson ordnade drömläge för AIK

När de tio minuterna var över blev det sedan mer fart i matchen, och AIK lät inte mer tid gå till spillo. Hemmalaget var klart hetare än sin motståndare och mellan minut 17 och 19 satte framför allt Sebastian Larsson och Henok Goitom AIK i ett drömläge inför resterande del av matchen. Först lurade Goitom upp Bajens ena mittback Mats Solheim långt upp i planen och gav Chinedu Obasi möjligheten att ge Sebastian Larsson ett friläge (1-0) och därefter slog samme Goitom ett läckert inlägg som Larsson nickade in (2-0). Två klasspelare visade varför de tillhör toppen av serien och tog mer eller mindre död på drabbningen. Hammarby? De var sega och saknade egentligen all form av rörelse och tempo. Visst hade de en hel del boll mot slutet av halvleken när AIK kände sig tillfreds med sin ledning, men särskilt många farligheter lyckades inte de grönvita skapa.

AIK bygger på starka "sviten" mot Hammarby

Den andra halvleken bjöd inte på särskilt mycket att skriva om. AIK tyckte så klart att det kändes perfekt att det stod 2-0 på resultattavlan och försökte först och främst täppa till bakåt, även om man inte saknade chanser att göra mål på. Bland annat var Enoch Kofi Adu och Chinedu Obasi nära att sätta 3-0. Bajen skapade också en del farligheter, framför allt mot slutet av matchen uppstod situationer i AIK:s straffområde som kunde ha lett fram till ett reduceringsmål. Men totalt sett var den svartgula trepoängaren aldrig hotad och nu har AIK tagit tre raka segrar mot Hammarby (1-0, 1-0, 2-0). Som ni ser har de också gjort det utan att ens släppa in ett mål. Starkt.

Kommande perioden borde få Bajen att lyfta i tabellen

I och med segern rycker AIK ifrån Hammarby i den allsvenska tabellen. Lagen går nu på sommaruppehåll och då skiljer det fem poäng mellan rivalerna. Det är så klart inte ett gap som Bajen ska stressa nämnvärt över, för det kan svänga fort när det kommer till hur läget i tabellen ser ut, men särskilt många poängtapp efter omstarten i juli har de grönvita inte råd med om de vill ha kontakt med den absoluta toppen. Efter semestern väntar toppkonkurrenten Häcken i första matchen men därefter har laget ett mer behagligt schema sett på förhand. Falkenberg (hemma), Sundsvall (borta), Elfsborg (hemma), AFC Eskilstuna (borta), Kalmar (borta), Helsingborg (hemma), Sundsvall (hemma) och Falkenberg (borta) borde generera många poäng och resultera i att Hammarby ligger bra till inför de nio sista omgångarna.

Goitom gör inga mål - men är tongivande ändå

En av den här matchens stora giganter heter Henok Goitom. Han var inblandad i det mesta. I båda AIK:s mål men också en rad andra farliga anfallsförsök. Goitom levererade mängder av fina passningar och stod för den ena geniala aktionen efter den andra. Om han inte gjort mål i allsvenskan sedan den 27 september förra året mot IFK Göteborg? Det stämmer, men han är dominant på många sätt och vis ändå - och absolut en av AIK:s mest viktiga spelare. Goitom ligger bakom så mycket i AIK:s spel. Han bidrar med tydliga ledaregenskaper, han kan styra laget i defensiven från sin offensiva position, han är en användbar uppspelspunkt, han är trygg med bollen och han sprider inte sällan ett lugn på planen. Henok Goitom gör sina lagkamrater bättre och ofta känns han överlägsen sina med- och motspelare i tanken. Han jobbar säkert stenhårt för att även få målen att trilla in, för hans facit den senaste tiden stinker med tanke på att han är forward, men oavsett gör Norling helt rätt som ger kaptenen ett stort förtroende.