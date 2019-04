FEM SPANINGAR: "Hammarby behöver en Kjartansson i målform"

Hägg-Johansson säkrade KFF-ledning i paus

Den första halvleken? Bestod av en jämn första halvtimme. Kalmar kunde hantera Hammarbys offensiv bra (det var mest Muamer Tankovic som stack ut framåt för hemmalaget) och var heller inte ofarligt när möjligheten att kliva uppåt i planen gavs. Nils Frölings 1-0-mål i den 31:a minuten kom således inte som helt oväntat. Forwarden kunde enkelt nicka in 1-0 när Kossounou Odilon ramlade inne i straffområdet. Efter målet lyckades Bajen få ett större tryck på KFF och skapade en del riktiga farligheter, men då levererade Lucas Hägg-Johansson fina räddningar och såg till att smålänningarna gick till pausvila med en 1-0-ledning.

Hammarby har saker att bygga vidare på

Tidigt i den andra halvleken fick Hammarby i gång ett offensivt rull och skapade ett tryck på Kalmar. Runt minut 60 kändes det bara som en tidsfråga innan bortalaget inte skulle orka stå emot längre, och ett 1-1-mål kom också. Nikola Djurdjic nickade in kvitteringen från nära håll i den 67:e minuten. Ett viktigt mål för forwarden, som hittills inte visat sig från sin bästa sida under 2019. Hammarby fortsatte att skapa farligheter därefter, även om Kalmar som fick energi av flera byten (El Kabir, Eid och Magnusson kom in) också stack upp i intressanta attacker, och med en något bättre skärpa skulle hemmalaget ha vunnit den här matchen (2-1-målet som Djurdjic gjorde på tilläggstid dömdes bort för offside, korrekt enligt C More). Stefan Billborns mannar skapade saker mot Elfsborg senast och det var heller inte problemet den här gången. Två poäng efter två omgångar är inget att jubla över för Bajen, men en hel del i spelet ser ut på ett sätt som lär skapa tro inför kommande matcher.

Viktig poäng för Magnus Pehrsson

I skymundan av många andra lag (KFF var till exempel inte med i svenska cupens gruppspel) har Kalmar gjort en vass försäsong. Nye tränaren Magnus Pehrsson har fått ut mycket av sina idéer och därför kom plumpen i premiären hemma mot bottentippade Sirius oväntat. En poäng borta mot Hammarby på ett fullsatt Tele2 Arena är så klart ett fall framåt för Kalmar och en tung pinne för det nybygget som Pehrsson ansvarar för. En seger mot Sirius och förlust mot Hammarby hade ju varit en bra start poängmässigt för KFF så när läget nu blev som det blev efter missräkningen i premiären är ett kryss viktigt för framtiden för Pehrsson och co.

Hur mycket kommer det kosta för Bajen att satsa på Odilon?

Att Kossounou Odilons potential är enorm råder det ingen tvekan om, och den 18-årige mittbacken kommer att kunna säljas dyrt i framtiden. Men det är också givet att ivorianen är oslipad och frågan är hur mycket det kommer kosta för Bajen att spela med honom vecka in och vecka ut i nuläget. Ett antal baklängesmål över en säsong, gissar jag. På lång sikt går de nog plus på det ändå, de kommer tjäna på att ha tålamod när det gäller Odilon, med tanke på vilka pengar han kan generera och den offensiva kvalitet som hans teknik stundtals bidrar med. Mot Kalmar såg han hur som helst ganska virrig ut i den första halvleken. Ibland hamnade han fel i sitt positionsspel, några gånger gav misslyckade passningar/dålig bollbehandling en anfallsmöjlighet för Kalmar och vid 1-0-målet halkade han inne i straffområdet och gav Fröling ett jätteläge.

Kjartansson saknar skärpan

Hammarby landade nyligen ett spetsförvärv i Vidar Örn Kjartansson. Han har lånats in fram till sommaren och med tanke på det och vilken typ av spelare som han är råder det ingen tvekan om att han är i Bajen för att kortsiktigt leverera mål. Han behöver helt enkelt komma i gång snabbt för att de grönvita inte ska få ut för lite av satsningen på islänningen. Mot KFF tycker jag att det syntes att han inte riktigt är där än. Han missade bland annat en jättemöjlighet i den 23:e minuten när han blev helt ren inne i straffområdet och med kvarten kvar att spela fick han god tid på sig att vända upp och avsluta inne i straffområdet men sköt då över. Däremellan hade han ett lågt skott som Lucas Hägg-Johansson gjorde en riktigt vass räddning på. Men nej, formen verkar inte vara på topp än för Kjartansson som är känd för att vara en killer inne i boxen. Möjligtvis behöver han lite tid på sig för att bli helt vän med bollen igen. Samtidigt är det en spelare som bara behöver få peta in en boll och komma in i ett flow för att vara en av allsvenskans mest vassa spelare. Hammarby behöver en Kjartansson i målform, för just nu är det mest målen som saknas för de grönvita.