FEM SPANINGAR: "Hammarby var inte tillräckligt skickligt"

IFK Norrköping var bäst så länge man ville

För att vara första matchen för året så såg det väldigt bra ut för IFK Norrköping. Och också med tanke på att det har varit en stor omsättning bland spelare och ledare. Så innan matchen visste man inte vad man kunde förvänta sig. Men det såg väldigt bra ut. I den första halvleken (framför allt första 20) var laget väldigt aggressivt i försvarsspelet och snabba i huvud och fötter i anfallsspelet. Ingen föll ur ramen. Linus Wahlqvist såg ut att ha hittat rätt i rollen som höger innerback, Alexander Fransson ägde mittfältet och Jonathan Levi och Sead Haksabanovic skapade problem för Hammarbys försvarare. Bajen trycktes tillbaka och fick träna på att försvara sig. Det tog väl ungefär 60 minuter innan Bajen tog över matchen och förde spelet. Då hade Norrköping tagit ut hela sin startelva.

Men det fanns ändå några frågetecken

Har IFK Norrköping tillräckligt bra wingar? Går det att ersätta Christoffer Nyman? På A blir svaret: tveksamt. På B blir det: nej. Mot Hammarby var Kevin Alvarez och Christopher Telo wingbacks. Alvarez gjorde inte en enda start förra året och Telo gjorde två. Duon gjorde verkligen inte bort sig mot Bajen, men glänste inte heller. Det har bara gått en match så det är för tidigt för att slå fast något. Men vi reser ett frågetecken över ”Pekings” wingbacks. Och så var det Norrköpings liv utan ”Totte” Nyman. Deras liv med honom är bättre. Mot Hammarby spelade nyförvärvet Samuel Adegbenro på Nymans position, som nia. Och det blev annorlunda. Christoffer Nyman är en nia. Adegbenro är det inte på ett lika tydligt sätt. Nu blev han mer som en falsk nia. Adegbenro var helt okej, men frågan är om han kan fylla Nymans kostym?

Hammarby inte tillräckligt bra i presspelet

Innan matchen betonade Stefan Billborn att det viktigaste var att var att presspelet var bra. Bajen försökte vara aggressiva i pressen men klarade inte av att vara tillräckligt skickliga för att få stopp på IFK Norrköping. Astrit Selmani slet och gjorde ett bra jobb, men hade behövt bättre hjälp. ”Peking” var bra på att spela sig ur situationer och att bygga upp anfall. Hammarbys mittfältstrio med Abbe Khalili, Abdul Halik Hudu och Jeppe Andersson kändes baktung och klarade inte av att vinna i presspelet. Bajens presspel har sett bättre ut. Mot Norrköping var det inte tillräckligt bra. Men helt säkert bra träning inför tävlingsmatcherna som startar om en vecka.

Visst var det väl straff?

Det stod 1-1 när Sead Haksabanovic tog emot en hög passning och vände upp inne i Hammarbys straffområde. Simon Sandberg sparkade och såg ut att träffa Haksabanovic fot. IFK-spelaren ramlade, men fick ingen straff. Men visst såg det allt ut som att det borde ha blivit straff? Efteråt sa Haksabanovic: ”Jag kände en träff på foten. Han träffade mig på hälen. Sedan måste ju domaren bestämma hur mycket det är och om det är straff. Men en träff var det.”

Några andra saker att nämna i båda lagen

Skrev ett frågetecken över Kevin Alvarez och Christopher Telo, och det är också ett frågetecken över Hammarbys kanter med Simon Sandberg och Mohanad Jeahze. Deras offensiv som vi tidigare har sett har inte satt sig i det nya spelsystemet. På den positiva sidan i Hammarby fanns 18-årige Akinkunmi Amoo. Visst, han blandar och ger lite mycket, och många gånger är det nästan att det blir magiskt, men så skiter det sig i det sista avgörandet. Men när det funkar så funkar det väldigt bra. Amoo lär få en hel del speltid i år och kommer att vara sevärd. Han är teknisk, har en låg tyngdpunkt och är skicklig med bollen. I IFK Norrköping var det starkt gjort av Dino Salihovic att gå in på en ovan position på det centrala mittfältet och göra det så bra. Vill också ge plus till försvararen Theodore Rask och Liam Olausson som kom in på kanten och var pigg.