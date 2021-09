FEM SPANINGAR: "Han är årets stora överraskning i MFF"

MFF slarvade bort en bra matchinledning Tidigt stod det klart att Örebro SK skulle få stora problem med MFF:s anfallsspel. Bara Degerfors hade släppt in fler mål än ÖSK:s 37, och efter 13 minuter var närkingarna jämsides med nykomlingen. Detta sedan Sebastian Nanasi förvaltat en retur i mål efter att Veljko Birmancevic testat målvakten Mergim Krasniqi. MFF hade fler chanser och borde haft en ledning med minst två mål efter den matchinledningen. Istället chockade två tidigare MFF-spelare hemmalaget i den 22:a minuten. Jiloan Hamads inlägg hittade Agon Mehmeti som behärskat placerade in kvitteringen. Den “rögade ålen” Mehmeti fick en smäll i samband med avslutet och tvingades bytas ut sex minuter innan pausvilan. Dessförinnan hade Hamad frispelat Mehmeti ytterligare en gång men Johan Dahlin räddade ÖSK-anfallarens avslut. Mehmetis mål tände bortalaget som reste sig starkt efter den svåra första kvarten – till ingen nytta skulle det visa sig.

Colak tog över allt fokus I slutskedet av halvlek tog Antonio Colak över allt strålkastarljus. Kroaten styrde ett inspel i stolpens utsida innan han på ett fint sätt nickade in 2-1-målet i den 44:e minuten. I den 57:e minuten ordnade Nanasi straffen som skulle stänga matchen, då Anders Christansen förvaltade den in i mål. Colak fortsatte att vara överallt och kunde gjort ett hattrick på alla aftonens chanser. 28-åringen fick nöja sig med ett mål och två assist, sedan han nickat fram till Adi Nalics 4-1 och sedan det avslutade målet, Jo Inge Bergets 5-1 i den 75:e minuten. Det har blivit uppenbart att Colak på hans sämre dagar behöver flera lägen för att göra ett mål. Samtidigt är han oerhört viktigt i MFF:s anfallsspel med sin energi, smarthet och löpförmåga.

ÖSK:s usla snitt

Under den andra halvan av första halvlek visade Nahir Besara, Mehmeti, Hamad och de andra i Örebro-offensiven ett potent och finurligt anfallsspel som med lite flyt kunde resulterat i två mål. Istället kom MFF:s viktiga 2-1-mål precis innan halvtidsvilan och sedan brast alla vallar i ÖSK-försvaret efter pausen. Fem insläppta mål betyder att närkingarna släppt in 42 mål på 21 matcher. Det är två mål bakåt per match – fortsätter det snittet kan inte ens ÖSK:s offensiv rädda nästjumbon undan nedflyttning.