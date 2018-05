FEM SPANINGAR: "Han har blivit ÖSK:s tredje, bortglömda, stjärna"

Rogic har blivit Örebros tredje, men bortglömda, stjärna

Filip Rogic, vars namn enligt svenska skrivregler ska följas med en fras liknande ”slet som vanligt mest av alla”. Det hoppas runt mellan vingback och central mitt, och när Örebros två andra stjärnor (Nahir Besara och Kennedy Igboananike) är mer formbaserade så levererar Rogic en hög lägstanivå.

Till detta har han nu gjort elva mål och fem assist på de 26 senaste tävlingsmatcherna. Jäkligt bra, med tanke på hur långt han ofta måste springa från sina ursprungspositioner för att komma nära straffområdet.

Under en tid när de flesta lag letar flexibla spelare med löpkapacitet och matchplansförståelse, så har ÖSK fått en sådan spelare som även positivt avgör många matcher. Får de behålla honom länge?

Bra svar av Örebro SK

En oväntat bra säsongsstart följt av ett par förluster, saker som går emot dem vid sidan av planen, och en diskutabel straff för KFF, som dessutom hade kontrollerat en stor del av matchen innan det.

Med sådan kontext är det enkelt att hamna i något nedåtgående som är svår att ta sig ur, men Örebro behövde inte många minuter för att ordna till det. De vann logiskt sett till skapade farligheter i bägge riktningar.

Saker som både talar för och emot straffarna

Kalmars straff: det som talar för straff är att Almebäck kommer mellan spelaren och boll, och att det möjligen är en stämpling inblandad. Det som talar för att det inte ska blåsas är vi inte får se om det är någon faktisk kontakt.

Örebros straff: det som talar för straff är att Hiago har händerna högt upp, nära ansiktet. Det som talar för att det inte ska blåsas är för att avståndet och tiden för att reagera är kort. Det domslutet lär variera oerhört beroende på vilken domartyp det är. Vissa blåser, andra inte.

Var hade KFF varit utan Hägg/V.Elm/Agardius?

Det här KFF-laget har tydliga förbättringspunkter kvar. Det kommer behövas ett antal månader och kanske ett par nyförvärv innan tillräckligt många delar är så bra som de vill ha det.

Under tiden lutar de sig bra mot målvakt och bra mittbackar. Målvakten Lucas Hägg Johansson levererar nästan varje omgång 7/10-insatser, med enstaka 8/10. I dag inkluderade han en straffräddning och några andra bra saker.

KFF har testat oerhört många mittbackar det senaste året. Marko Biskupovic, Rasmus Elm, Markus Thorbjörnsson, Mikael Dyrestam, Sebastian Starke Hedlund, Gbenga Arokoyo. Ändå är det försäsongens framtvingade lösning Viktor Agardius som gör det bäst ihop med den konstanta dominanten Viktor Elm. En journalistkollega definierade Agardius som ”en spelare jag inte ens vet hur han ser ut”, vilket i hans nuvarande mittbacksroll är ett bra betyg. De hade mer problem i dag, men löste det mesta och problemen kom via för dåliga bolltapp av andra spelare.

Kjäll har byggt upp något nytt ur något gammalt

Albin Granlund hade visserligen några minuter mot Djurgården senast, men i dag blev det en genomkörare med tillräckligt många sekvenser för att kalla det en riktig debut. Nästan allt blev rätt, åtminstone defensivt, och tillsammans med Sebastian Rings fina insats så får det nog sägas att Örebro har utvecklat och värvat spelare så att allt ser bra ut fram tills sista linjerna.

Granlund och återvändaren Daniel Björnkvist var allt som behövde plockas in till sju startpositioner plus reservplatser. Där verkar ÖSK nu kunna sätta in nya spelare utan att kvaliteten försämras, och den utvecklingen ska Axel Kjäll ihop med tränarteam få gott om beröm för. När jag såg uppsättningen inför säsongen kändes det mediokert, men de har överraskat positivt.

Det är bara de tre offensiva platserna kvar nu. Starttrion är hög kvalitet för att vara ett förväntat mittenlag, men reserverna måste antingen visa mer eller bekräfta sina tidigare intressanta intentioner.