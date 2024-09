FEM SPANINGAR: "Han kommer spela i en större liga än allsvenskan snart"

ELFSBORG SVAJADE

Sebastian Holmén var avstängd och därför var skiftet till Gustav Henriksson framtvingat. Men Elfsborgs tränare Oscar Hiljemark vågade oavsett rotera mycket. Totalt gjorde han sex ändringar från urladdningen mot Molde (avancemang till Europa League efter straffläggning) i torsdags. Mest intressant: att trion Johan Larsson, Andri Baldursson och Eggert Aron Gudmundsson fick starta. De har inte varit prioriterade av just Hiljemark sedan han tog över efter Thelin. Faktum är att det här var kaptenen Larssons första start under Hiljemark.

Rotationen lär ha varit välbehövlig, men den var samtidigt vågad. För BP kan vara en lurig motståndare för vilket lag som helst i allsvenskan. De har många bollskickliga spelare och försöker alltid spela sitt spel. I paus stod det också 2-1 till hemmalaget.

Jag tycker inte att Elfsborg gjorde någon katastrofal halvlek med boll, men de gulsvarta var inte påkopplade i alla lägen. Vid 1-0 fick BP lite för enkelt slå till efter en djupledsboll och vid 2-1 var Terry Yegbe bedrövligt passiv och klantig när Alex Timossi Andersson nickade in bollen i nät. Att vara där några dagar efter en urladdning som Elfsborg varit med om är inte alltid lätt och det är svårt att inte härleda missarna i första halvlek till något annat än den mentala utmaningen man stått inför.

JAG ÄR HELT SLUT

Det ska sägas att det egentligen inte var någon i Elfsborg som tidigare varit ”reserv” under Hiljemark och nu fick chansen från start som föll ur ramen. Exempelvis tyckte jag Eggert Aron Gudmundsson var pigg med boll och försökte hitta på saker under den timmen han spelade. Johan Larsson var inte kanon, men heller inte dålig. Andri Baldursson visade klass då och då. Men länge saknade man bara det där lilla extra. Den där skärpan och kvaliteten som avslöjar att man är ett topplag och som väger tungt mot lag längre ner i tabellen.

Efter en timme byttes Niklas Hult och Michael Baidoo in och det gav energi under en period då Borås-laget skapade tryck mot BP:s mål. Hult ordnade en billig straff (men klumpig tackling av Timossi Andersson som gav domaren Adi Aganovic möjlighet att blåsa) i minut 67 och den förvaltade just Baidoo till 2-2. Tilläggas där ska också att BP, med rätta, ville ha frispark i situationen innan straffen blev till när en Elfsborg-spelare olyckligt hakade i en BP-spelare.

Sedan vet jag faktiskt inte hur jag ska beskriva avslutningen på den här matchen. ALLT hände och båda lagen kunde ha vunnit. Med fem minuter kvar av ordinarie tid gjorde BP 3-2 efter en rörig situation och kort därefter kom 3-3. Men utöver det skapade båda lagen flera otroliga målchanser. Jag är faktiskt helt slut bara på grund av att ha sett den här matchens slutskede.

MATCHENS HÄNDELSE

Vilken rackabajsare! Ja, jag tänker så klart på Rami Kaibs 1-1-mål för Elfsborg. Han drämde till på volley efter en rensning vid hörna och fick se bollen gå stenhårt i ribban och därefter in bakom mållinjen. Det är underbart att se den typen av rena träffar och Kaib hade inte kunnat fått till skottet på så många andra vis för att det skulle gå in med den farten. Vi snackar om millimeterprecision.

FRÅGETECKNET

Det är tråkigt att rikta kritik mot domarna. Men Adi Aganovic och hans team hade en jobbig och rörig eftermiddag på Grimsta. Det måste jag konstatera. På något vis hamnade man snett vad gäller både små och stora beslut, vilket ledde till frustration från båda lagen. Aganovic fick liksom inte kontroll på matchen och rörigheten runt BP:s 3-2-mål symboliserar någonstans insatsen. Just kring det beslutet är det genom tv-bilderna från Max svårt att säga om det blev rätt till slut, men om förklaringen (vilket Niklas Hult hävdade i sin intervju med kanalen) till att målet till slut godkändes är att Ludvig Fritzson inte påverkade spelet så landade domarna helt fel. Det är klart att han var en del av situationen. Det viktiga är ju om han var offside eller inte. BP-tränaren Olof Mellberg hävdar att man sett i efterhand att han var onside.

MATCHENS BÄSTA SPELARE

3: Adam Jakobsen. En spelare jag gillar väldigt mycket. BP-forwarden har farten, fysiken, tillslaget och blicken. Mot Elfsborg stod han för flera läckra framspelningar, bland annat till 1-0-målet. Den 25-årige dansken kommer spela i en större liga än allsvenskan snart.

2: Otega Ekperuoh. 19-årige BP-debutanten var lite svajig ibland men målvakten gjorde flera ruggigt svettiga räddningar som säkrade åtminstone en poäng.

1: Nikola Vasic. Bökig att hantera för Elfsborgs försvarare, tog det defensiva jobbet och satte 1-0 när han fick läget. Ytterst nära att avgöra för BP i slutminuterna.