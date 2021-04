FEM SPANINGAR: "Han skickade en bra premiärsignal"

Blåvitt bäst i första halvlek

Inledningen på den här matchen var trevande. Men sisådär 20 minuter in lyckades gästerna växla upp något. Blåvitt fick mer grepp på ÖSK i pressen, kom runt mer på kanterna via Alexander Jallow och Gustaf Norlin och fick också centrala mittfältarna (Simon Thern och Alhassan Yusuf) framför August Erlingmark mer involverade i spelet. Tobias Sana flöt runt längst fram i planen, men droppade också ner en hel del för att styra och ställa. Han var kreativ och öppnade upp för lagkamrater med härliga passningar. Men Kevin Yakob, IFK:s forward ”bredvid” Sana, saknade skärpan framför mål. Framför allt borde han ha gjort 1-0 i den 27:e minuten, men hans avslut från nära håll räddades snyggt av Örebros nye målvakt Bobby Allain.

Klassisk 0-0-premiär

Om den första halvleken var Blåvitts så var den andra halvleken Örebros. Hemmalaget inledde piggt och satte direkt tryck på IFK. Göteborg fick mest förlita sig på omställningar. Mot slutet blev matchbilden mer öppen och böljande, men offensivt var det inte många spelare på planen som var giftiga. Det här var sammantaget en ganska trött match. En klassisk 0-0-premiär med nerver och avvaktande spel.

Allain med bra premiärsignal

När Örebro tappade Oscar Jansson, årets målvakt i allsvenskan i fjol, var det nog många i och runt klubben som kände en oro kring keeperpositionen. Och det är väl fortfarande för tidigt för att de personerna ska kunna ”andas ut”. Men om nyförvärvet Bobby Allain snittpresterar så som han gjorde i den här matchen, då får ÖSK ett stabilt målvaktsspel. Den förre Olympiakos-spelaren stod för flera vassa räddningar som säkrade poäng. Han skickade en bra premiärsignal.

Collander är ett namn att följa

Dennis Collander är bara 18 år. Men där har vi ett namn att följa med nyfikenhet redan i år. En kort men fysiskt stark mittfältare som kan driva boll och skydda den på ett bra sätt. Han kommer säkert ta kliv i det offensiva spelet och vara en jobbig motståndare att ta sig an.

Hamsik-klockan tickar redan

Den stora snackisen runt IFK Göteborg är självklar. Marek Hamsik. Superstjärnan gick in i träning i veckan efter skadan som hållit honom borta under några veckor, men han stod över premiären mot Örebro och frågan som hänger över honom är hur mycket han kommer hinna färga i Blåvitt. Sju matcher återstår innan EM-uppehållet och därefter vill han få ett bra kontrakt utomlands, har hans pappa Richard avslöjat sedan tidigare. Med tanke på skadan känns det osäkert när Hamsik prickar någon typ av form. Klockan tickar redan. För övrigt är det kanske inte så konstigt att 33-åringen stod över just den här matchen, en av två konstgräsdrabbningar innan sommaren.