FEM SPANINGAR: ”Har det lossnat för Islamovic nu?”

Total ÖFK-dominans första 40 minuterna

Östersund missade inmarschen och då undrade man om det bara skulle finnas ett lag på planen i den första halvleken. Så blev det också, men det var snarare BP som saknades när domaren väl blåste i pipan. ÖFK dominerade totalt och det såg verkligen bara ut att finnas ett lag innanför de vita linjerna. BP, som vill ha mycket boll och spela runt den, fick knappt låna den och då förstår ni hur dåligt deras spel fungerade. Länge satt man bara och väntade på ett ÖFK-mål och det kom i den 27:e minuten på straff. De sista minuterna av halvleken stabiliserades spelet något, men totalt sett var Östersund överlägset.

Östersund punkterade allt snabbt

I och med matchbilden i den första halvleken förväntade man sig fler ÖFK-mål då, men de kom istället i den andra halvleken. Först smekte Dino Islamovic in 2-0 i den 52:a minuten och fyra minuter senare knorrade Saman Ghoddos in en frispark till 3-0. Då var den här bataljen, så klart, punkterad. Efter det var det inte mycket till match på Grimsta och ÖFK hade bud på fler mål än de fyra man till slut fick in.

Kan det lossna för Islamovic nu?

Inför den här säsongen värvade Östersund in Dino Islamovic från Trelleborg, där han presterat på en hög nivå. Förväntningarna på honom har så klart varit stora efter Östersunds fina facit när det gäller att rekrytera och utveckla de senaste åren, men fram till den här matchen hade inte 24-åringen imponerat nämnvärt. Han fick chansen från start i den allsvenska premiären men därefter har det bara blivit två inhopp. Mot BP startade han och i den andra halvleken satte han två mål, sina två första i allsvenskan. En klassisk ketchupeffekt för Islamovic, så kan det lossna för honom nu? Värt att hålla ögonen på framöver. Plus för sin insats ska också mittbacken Sotirios Papagiannopoulos ha. Vilken gigant han var mot BP.

Oj, oj vad viktigt för ÖFK

Ingen cupfinal och därmed heller inget Europa-spel i sommar, en katastrofinledning på den allsvenska säsongen och en stark ordförande som tagit time out på grund av brottsmisstankar. Östersund har haft ett kämpigt 2018 och den här typen av motgång prövar så klart Graham Potters bygge eftersom man nu är uppe på en helt annan nivå och har en helt annan press på sig än tidigare. Därför kunde inte den här segern ha kommit mer lägligt för Östersund. Jag tror inte att Potter och ÖFK tappar tron på vad de gör på grund av några dåliga resultat, men framgång ger självförtroende och ska inte underskatts. Nu får man lite vittring på topplaceringarna och lär kunna gå in i de kommande matcherna med ett annat sorts lugn.

BP har att jobba på

Nej, Brommapojkarna. Det krävs rejält mycket mer i allsvenskan än vad ni har presterat hittills. Laget var i långa stunder totalt utspelat av Östersund och inledningen av säsongen har inte varit någon fröjd för BP-supportrarna. Omsättningen i truppen var ju enorm inför det här året och det har nog kostat. Framför allt eftersom många vassa spelare försvunnit. Om den här truppen kommer bli bättre med tiden? Man tvekar ju kring det i dagsläget och sportchefen Daniel Majstorovic lär ta en och annan titt efter spelare på transfermarknaden inför sommarens fönster.