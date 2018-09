FEM SPANINGAR: ”Har MFF bjudits in i guldstriden?”

Skärpan saknades för Hammarby i första halvlek

Hammarby såg lite segstartat ut i den här matchen. Rörelsen och farten på bollen fanns inte riktigt där till en början och samtidigt var Sirius vasst. Hemmalaget var bra i försvarsspelet och utnyttjade också flera av de möjligheterna som de fick när det öppnades upp framåt. Bland annat var Moses Ogbu tung och jobbig att möta för de grönvita, och när Philip Haglund knoppade in 1-0 efter en frispark kändes det rätt logiskt. Åtminstone inte helt oväntat, även om Hammarby förde mycket av spelet. Bajen saknade inte direkt bollinnehav, men skärpan i den sista tredjedelen fanns inte. Det hände för lite runt Hamad, Tankovic, Rodic och Djurdjic, och samtidigt var Sirius bra inne i boxen på att hantera inläggen som kom från gästernas ytterbackar. Vladimir Rodic var ytterst nära att kvittera efter lite mer än en halvtimmes spel, men hans avslut från nära håll och snäv vinkel gick tätt utanför bortre stolpen.

Förtjänar inte att vinna om man bränner så mycket

I den andra halvleken fortsatte Hammarby att ha mest boll och de fick till ett tryck mot Sirius. Hemmalaget fick i perioder allt svårare att spela sig ur gästernas press och de blåsvarta spelarna tröttnade ju längre matchen led. De orkade till slut inte stå emot och när Vladimir Rodic satte 1-1 med lite mer än tio minuter kvar att spela fick ju det grönvita laget - och de grönvita supportrarna - energi som gav en enorm fart in i de avslutande minuterna. Men Hammarby brände flera stora lägen. Bland annat träffade Sander Svendsen ribban från nära håll, och även Björn Paulsen och Imad Khalili fick bra möjligheter att förvalta. Missar man den typen av chanser, och så många lägen, förtjänar man inte att vinna en sådan här match. För Sirius gjorde också en stark insats och kunde även de ha avgjort matchen i slutminuterna på någon av de omställningarna som de kom till.

Har MFF bjudits in i guldracet?

AIK föll under söndagen och Hammarby åkte på ett jobbigt poängtapp i kväll. Helt plötsligt känns det som att Malmö FF, i en vansinnigt bra form, har bjudits in i guldstriden igen. För några veckor sedan såg det mer eller mindre omöjligt ut för MFF att hämta in både AIK och Hammarby, men när ettan och tvåan nu också möts i nästa match går det inte att räkna bort de himmelsblå. Nämnas ska dock, så klart, att Malmö går in i en Europa-höst och att det kommer tära på en trupp som jag frågar mig om den är tillräckligt bred för att kunna konkurrera på två fronter. AIK är fortsatt min stora favorit till att ta hem SM-guldet och nu har Hammarby bränt en stor chans att få de svartgula att darra. Självklart är det betryggande för Rikard Norlings mannar att veta att de går in i helgens derby mot Bajen med ett försprång på fyra poäng. Men vilken slutspurt vi kommer få!

Avstängningsläget i Hammarby

Det är så klart svårt för Hammarby att hitta något positivt i den här matchen, men de kan faktiskt pusta ut på ett sätt inför söndagens derby mot AIK. För trots en bitvis intensiv och hetsig match på Studenternas klarade sig laget undan gula kort på Nikola Djurdjic, Neto Borges och Jiloan Hamad. Vid en varning mot Sirius hade de inte fått spela mot AIK.

Viktigt och tungt på samma gång för Sirius

Sirius gick in i den här matchen med tre raka förluster i bagaget, 0-9 på de två senaste matcherna och 2-12 på de tre senaste. En seger hade gjort att laget återigen tagit klivet upp på säker mark, efter Brommapojkarnas oväntade seger borta mot Djurgården under söndagen, och i det läget Uppsala-klubben befinner sig hade det så klart smakat mer än mumma. För som bottenlag, när man slåss för ett nytt kontrakt, är det ju verkligen bara poängen som räknas till slut. Men en pinne och ett trendbrott kan nog ändå skänka betydelsefull glädje till Sirius-lägret. Nu väntar ett formsvagt Östersund på hemmaplan härnäst. Kan man följa upp den här insatsen då med att också få med sig tre poäng?