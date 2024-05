FEM SPANINGAR: "Har ni sett det här förut av Blåvitt?"

HAR NI SETT DET HÄR FÖRUT?

IFK Göteborg inledde starkt borta mot Sirius. Gästerna lyckades trycka ner Uppsala-laget och när spelare som Malick Yalcouye eller Paulos Abraham fick bollen kändes det ofta som att en farlig situation kunde uppstå. I den 23:e minuten brände ytterbacken Mattias Johansson ett nickläge från nära håll och då var känslan att Blåvitt skulle jobba till sig ett mål på ett eller annat sätt. Men istället gjorde Sirius 1-0 efter slarv i IFK Göteborg i den 35:e minuten. Att Blåvitts spel lovar gott men att de sedan ändå släpper in ett mål innan paus, har ni sett det förut? Har ni hört om det förut? Det är inte särskilt konstigt. Åtta av deras 14 insläppta mål i allsvenskan i år har kommit just mellan minut 30 och 45.

VILKEN MATCH!

I andra halvlek var det svårt att hänga med i svängarna. IFK Göteborg startade vasst på nytt, borde (?) ha fått göra 1-0 redan i 54:e minuten när Malick Yalcouyes mål dömdes bort på grund av offside och satte sedan välförtjänt en kvittering på riktigt. Lucas Kåhed, som länge varit borta på grund av skada, byttes in i paus och stod för ett väldigt piggt inhopp och assisten till 1-1-målet. Men när man tänkte att Blåvitt skulle blåsa på för en seger hittade Sirius istället vägar framåt och ytor på offensiv planhalva. Yousef Salech stod för en supermiss med öppet mål i 69:e minuten och tog sedan revansch på sig själv minuten senare, när han tryckte in 2-1. Därefter bytte Sirius in mittbacken Andreas Murbeck, säkerligen i hopp om att kunna stänga igen butiken, men istället gjorde IFK Göteborg 2-2. Innan slutsignalen skapades sedan ytterligare farligheter från lagen, med litet övertag till Sirius. Ja, det mesta hände. Ser man om matchen kanske man inte kommer slås av att det kvalitativt var en kanonfajt, men det var utan tvekan en härlig batalj på Studenternas. Underhållningen går det inte att gnälla på. Vad man ska säga om att det slutade 2-2? Ja, jag vet knappt. Det här kunde ha gått hur som helst och även om IFK Göteborgs prekära situation lever vidare har storlaget åtminstone knuffat undan nya krisrubriker för några dagar.

MATCHENS HÄNDELSE

Det var intressanta att följa ”matchen” mellan domaren Kristoffer Karlsson och Sirius tränare Christer Mattiasson. De lär inte skicka några julkort till varandra i år. Efter att Mattiasson reagerat på ett antal domslut i den första halvleken, och bland annat hamnat i diskussioner med fjärdedomaren Jasmin Svraka ute vid sidlinjen, varnades han. Karlsson tröttnade och när Mattiasson blev arg på att han fick sitt gula kort såg domaren ut att vara ytterst nära att hala fram ett andra gult kort och visa ut tränaren. Karlsson stirrade verkligen ut mot Mattiasson, som såg ut att förstå att han var nära en utvisning och därmed en avstängning. Plötsligt tog han sig så långt bort från situationen som möjligt, och ”gömde” sig sedan i båset resten av halvleken. Det efter att tidigare under matchen varit väldigt aktiv i sin tekniska zon. Och stundtals såg han då ut att koka över domarnivån, men han lyckades alltså kyla ner sig i precis rätt tid. I andra halvlek kastade han av sig sin kavaj på nytt och levde sig med i drabbningen på samma sätt som under första halvtimmen.

FRÅGETECKNET

Vad hände vid 1-0? Flera IFK Göteborg-spelare somnade helt plötsligt till - när bollen fortsatt var i spel. Elis Bishesari och Adam Carlén misslyckades i sin kommunikation och lät Sirius högerback Jakob Voelkerling Persson sno åt sig bollen i offensivt straffområde. Samtidigt stod Thomas Santos på hälarna inne i boxen, varpå Noel Milleskog kunde nicka in bollen i öppet mål. Obegripligt, onödigt och kostsamt för Blåvitt.

MATCHENS BÄSTA SPELARE

3: Paulos Abraham. Kändes som ett ständigt orosmoment för Sirius och till slut satte han också det viktiga 2-2-målet för IFK Göteborg.

2: Malick Yalcouye. Egentligen skulle jag även vilja lyfta fram mittfältskollegan i andra halvlek, comebackande Lucas Kåhed, men det går inte att säga annat än att Yalcouye är något alldeles extra och bra även i den här matchen. Det händer saker runt honom hela tiden.

1: Noel Milleskog. På rätt plats när 1-0 skulle göras och bjöd sedan på en läcker assist till Sirius 2-1-mål. Bra insats.