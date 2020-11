FEM SPANINGAR: "Hatten av, Elfsborg"

Mycket Elfsborg, vasst Sirius

Elfsborg inledde piggt och kom till en del avslut under de första minuterna. Men en hörna senare stod det 1-0 till Sirius. Stefano Vecchia nickade in sitt tolfte allsvenska mål för året i den sjunde minuten och den inledningen summerar den första halvleken ganska bra. Elfsborg hade mest boll och fick många fasta situationer, men de kom aldrig till mer än nästan-lägen. Sirius var också vasst i sitt omställningsspel. Joakim Persson, som klev in i startelvan i skadade Yukiya Sugitas frånvaro orsakade faktiskt en del bekymmer för Joseph Okumu och var inte långt ifrån att göra 2-0 i den 26:e minuten.

Elfsborg fick en Europa-plats att försvara

Elfsborg tryckte på gasen i andra halvlek och fick tidigt in 1-1. Då hade man, i och med Djurgårdens underläge mot Mjällby, ett resultat och en Europa-plats att försvara. Till slut blev det Sirius som gick för segern allra mest. De tryckte på rätt rejält mot slutet och det var inte långt ifrån att hemmalaget fick in ett 2-1-mål. Men Elfsborg höll ut och nu är det klart att man får spela i Europa nästa år. Andraplatsen är inte helt spikad än, men en seger i sista omgången skulle säkra även den.

Hatten av, Elfsborg - ni har överpresterat

Det är bara att lyfta på hatten för Jimmy Thelin och Elfsborg. Laget tar, oväntat nog, en av de tre allsvenska Europa-platserna och får nu testa på spel i nya Europa Conference League (en tredje turnering en nivå ”under” Europa League som Uefa skapat). Klubbchefen Stefan Andreasson och resten av ledningen har backat tränaren Thelin under några tunga år. Nu får de betalt för det. Thelin har skruvat på en hel saker till i år, fått till ett mer rakare och giftigare spel än tidigare. Sett till ekonomiska muskler är det inget snack om att Elfsborg överpresterat i år, när många andra förväntade topplag misslyckats. En jämförelse som haltar… men jag har svårt att se att de hade tagit en Europa-plats om de presterat på samma nivå förra året. De tog chansen när andra vek ner sig och det ska Borås-gänget ha stort beröm för. Och att Elfsborg står för den här bedriften trots att Jesper Karlsson såldes under säsongen är starkt. Det är många allsvenska lag genom åren som fallit ihop efter en sådan typ av försäljning.

Ett helt lag av bra spelare

Det finns en rad tydliga utropstecken i Elfsborg i år. Jesper Karlsson, Johan Larsson och Joseph Okumu har stuckit ut och välförtjänt fått mycket beröm. Men faktum är att det svårt att hitta någon spelare i startelvan som inte levererat. Det är många spelare som varit bra. Leo Väisänen har varit en allsvenskans bästa mittbackar, Simon Olsson har äntligen tagit stegen i sin utveckling som man väntat på, Sivert Nilsen har varit en kugge att luta sig mot, Frederik Holst har imponerat på centralt mittfält, Tim Rönning har utan tvekan varit en av allsvenskans fem bästa målvakter och Per Frick har kryddat sina nyttiga egenskaper med poäng. Ja, det går att nämna fler spelare än så. Att Elfsborg sitter på spelare med kvalitet vet nog alla, men att de skulle få det att klaffa så som det gjort i år kan inte många ha räknat med.

Vad blir det kvar av Sirius 2020 till nästa år?

Sirius har också gjort en väldigt, väldigt bra säsong. Någon bottenstrid, som de flesta förutspått, blev det inte över huvud taget tal om. Men vad blir det kvar av Sirius 2020 till nästa år? Poängmaskinen Stefano Vecchia sitter på ett utgående kontrakt och drar till sig intresse från större klubbar, precis som Elias Andersson. Mittbacken Hjalmar Ekdal är bara inlånad från Hammarby. Vänsterbacken Axel Björnström lär det komma in bud på i vinter och även om Yukiya Sugita skrev på ett långt kontrakt tidigare i år borde andra klubbar vilja roffa åt sig japanen. Vidare har det i veckan ryktats om att succétränaren Henrik Rydström kan komma att lämna klubben. Rydström själv har dementerat uppgifterna för UNT. Hur som helst, känslan är att mycket kan hända i Uppsala.