FEM SPANINGAR: "Helt rätt att sälja Kadewere - men nu måste Djurgården värva"

Rätt avslaget - rätt naturligt

Den första halvleken var sannerligen ingen uppvisning i stor fotbollsunderhållning. Gif Sundsvall passade på att hålla i bollen en hel del, och Djurgården såg lite småslitna ut. Inte helt underligt med tanke på att man nu spelar två matcher i veckan och så sent som i torsdags gick en tuff match mot Mariupol, och nu på torsdag har kniven mot strupen i returmötet. Därtill ska sägas att det är väldigt kvavt och varmt i Stockholm just nu, vilket säkerligen påverkade matchtempot. Bortsett ett par halvchanser hände inte mycket av värde i den första halvleken.

Djurgården växlade upp i andra - men slarvade bort trepoängaren

Giffarna träffade ribban i upptakten av den andra halvleken - men sedan åt sig Djurgården in allt mer och skapade tryck på Sundsvall. Under långa perioder höll man bollen på gästernas planhalva, men hade precis som i flera av de senaste matcherna svårt att få bollen i mål. Till slut kom dock utdelningen i den andra halvleken när Aliou Badji, som är inne i ett målstim, tryckte in bollen till 1-0.

Det såg ut att kunna vara det som skulle ge Djurgården tredje raka segern, men bara några minuter senare kunde Sundsvall kvittera när Peter Wilson mycket snyggt framspelad av Linus Hallenius satte 1-1. Det är svårt att komma ifrån att det känns som att Djurgården slarvade bort tre poäng i dag, under en period där man inte kommer få något gratis med det intensiva spelschemat. Man ska heller inte glömma att det var riktigt nära att Giffarna snodde med sig alla tre poäng med ett par jättechanser på stopptid.

Bärkroth kommer bli nyttig för Djurgården

Nicklas Bärkroth gjorde debut efter att ha blivit klar för ett par veckor sedan, och även om det såg lite ringrostigt ut emellanåt visade han att han är en spelare som kommer att bli nyttig för Dif med sin spelstil på kanten. Var en av allsvenskans bättre yttrar i Norrköping och ser ingen anledning till att han inte skulle kunna vara det här också. Räkna också med att se honom mycket i de allsvenska matcherna de närmaste veckorna, då han inte får spela i Europa League-kvalet på grund av att han gjorde en match i kvalet för Lech Poznan innan övergången.

Bara att erkänna - jag (och många andra) hade fel om Sundsvall

På den allsvenska upptaktsträffen tippades Gif Sundsvall sist av alla lag inför säsongen. Även jag hade Giffarna sist när det var dags att lämna in tipsen inför säsongen. Men laget har visat att de spanjorska knivarna och yxorna i sms-grupperna var en befogad reaktion på att tippas sist i tabellen. Nu får även jag medge att jag gjorde fel bedömning av Sundsvall när jag trodde att tappen av Marcus Danielson och Eric Larsson skulle bli mer kännbara än vad de blev. Laget spelar bitvis riktigt fin fotboll och ligger på övre halvan - riktigt starkt gjort. Jag lyfter på hatten!

Helt rätt att sälja Kadewere - men nu måste man värva omgående

Djurgården har sedan tidigare gjort sig av med Jowra Movsisian och Julian Kristoffersen, och tidigare i veckan sålde man även Tino Kadewere till franska Le Havre. Jag argumenterar över huvud taget inte emot försäljningen, för fick man drygt 20 miljoner som det rapporteras om så är det en kanonaffär för en spelare som hade ett och ett halvt år kvar på kontraktet och innan årets säsong inte varit ordinarie. Men nu går det heller inte att komma ifrån att Djurgården sitter på en renodlad anfallare i Aliou Badji när man är inne i en av säsongens mest intensiva perioder. Självklart är det lätt att ropa ut att en klubb är i behov av värvningar snabbt, och Dif har själva bekräftat att man letar anfallare, men om det inte kommer in något snart som avlastning kan det få konsekvenser när bredden just nu ser ut som den gör i ett känsligt skede av säsongen.