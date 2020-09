FEM SPANINGAR: "HIF föll ihop efter Olssons skada"

Bottenmöte utan någon energi första timmen

Mycket stod på spel i kvällens bottenmöte. Mörkret som föll över Olympia till halvtidsvilan indikerade inte bara att årets avgörande månader är här, utan är också en beskrivning på både HIF:s och Kalmars tabelläge. Bolltempot var lågt precis som självförtroendet hos båda lagen. Energin i Kalmar koncentrerade sig främst till fasta situationer och laget hade allt för stor respekt för HIF:s speluppbyggnad - som i ärlighetens namn fattades väldigt mycket. Så där såg det ut den inledande timmen, innan KFF bestämde sig för att komma in i matchen.

Stark avslutning men KFF behövde segern

Under matchens sista tredjedel var det KFF för hela slanten. Inhopparen Edvin Crona inledde med att nicka en boll över ribban och skulle i den 72:a minuten kvitterade på inspel från en annan som kom in i andra halvlek, Filip Sachpekidis. Just han skulle få två gyllene läge att avgöra för Kalmar inom loppet av ett par minuter. Men båda gångerna räddade HIF:s succémålvakt Alexander Nilsson. KFF hade behövt den här segern. De borde tagit den med ett Helsingborg i total brygga under slutet. Att svaga lag har problem med målskyttet är en av fotbollens mest välkända sanningar och KFF är inget undantag. Ett kryss betyder att smålänningarna fortfarande har två poäng upp till HIF på kvalplatsen.

HIF föll ihop efter Olssons skada

Under en timmes tid såg det okej ut för Helsingborg. Laget hade kontroll över händelserna och lät inte Kalmar komma till några målchanser. Sedan tvingades mittbacken Martin Olsson utgå efter att ha dragit på sig en skada. Med lagkaptenen borta föll hemmalaget ihop helt. Bytet med Jakob Voelkerling Persson in höll på att leda till en förlust, men ett skräckslaget HIF lyckades på något sätt försvara hem en poäng. Men inget av lagen är nöjt med poängen. Allra minst HIF. Här gavs en chans att lämna kvalplatsen och hamna fem poäng före Kalmar, i 1-0-ledning och en stark vinst mot Djurgården senast i bagaget. Men HIF:s säsong vill aldrig ta fart på riktigt verkar det som.

En höstbonus om Max Svensson kommer igång

HIF-ytterns två mål den här säsongen kom i den sjätte respektive tolfte omgången mot de båda Stockholmslagen. Efter båda målen har man väntat på att 22-åringens säsong ska ta fart, men Svensson har trots återkommande chanser i startelvan sett trubbig ut. Ikväll spelade Svensson bredvid Anthony van den Hurk i en intressant anfallsroll. Svensson vågade efter målet att utmana KFF-försvararna från favoritläget till vänster och hade även ett antal smarta löpningar i djupled. Fjolårets sju mål är ingen omöjlighet att komma upp. Men just känns det bara som en bonus för Helsingborg får Max Svensson igång i en någorlunda bra form under hösten.

Misslyckad debut för Mayron George

I hopp om att lindra saknaden efter skadade spetsspelaren Nils Fröling har Kalmar lånat in costaricanen Maynor George. 29-åringen tillhör FC Midtjylland men har tillbringat året i ungerska Honvéd, där han fått sparsamt med speltid. Att bedöma ett nyförvärv under en timmes likblekt Kalmarspel vore orättvist. För George fick inte mer än 58 minuter innan han byttes ut. Anfallaren såg dock tung ut och verkade inte koordinerad på de få bollarna han kunde jobba på.