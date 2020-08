FEM SPANINGAR: "Holmberg med smällkaramell - från rätt position"

Djurgården besegrade Häcken med 3-1 under lördagen. Här är Fotbollskanalens Fredrik Anderssons fem spaningar från matchen.

Kalle Holmbergs smällkaramell - från rätt position

Kalle Holmberg stod på två gjorda mål inför lördagens möte med Häcken. Den målskörden är nu fördubblad. 27-åringen har den här säsongen fått verka både som renodlad anfallare och som nummer tio. I mötet med Häcken fick Holmberg chansen som spets - med Kevin Walker bakom sig. Och Holmberg gjorde det bra. Sprang på det mesta, ofta på rätt ställe och dessutom tvåmålsskytt alltså. Den första fullträffen var en retur från nära håll - medan den andra var desto vackrare. Holmberg fintade bort sin försvarare och klippte till med vänstern. Stenhårt, välplacerat och otagbart. Läckert. Holmberg må fungera i båda rollerna - men längst fram trivs han som bäst.

Bergs delikatess - och taktiska varning?

Erik Berg hittade nätmaskorna när Djurgården besegrade Sirius med 2-0 i premiären. Sedan dess har mittbacken inte medverkat i målprotokollet - fram tills i dag. Två minuter in på den andra halvleken fanns 31-åringen på rätt plats inne i straffområdet när Jacob Une Larsson skickade in bollen på volley efter ett inlägg. Berg lyckades, med ryggen mot mål, akrobatiskt klacka in 3-1 för hemmalaget. Berg kändes för övrigt, tillsammans med vapendragaren Une Larsson, stabil i hemmaförsvaret. Duon hade koll på Alexander Søderlund - som inte är den lättaste att möta.

Häcken fortsatt utan seger på bortaplan

Inför lördagens möte var Häcken, tillsammans med Helsingborg, det enda lag i allsvenskan som ännu inte vunnit på bortaplan. Den dystra sviten fortsätter för Hisings-klubben. På sex bortamatcher har laget nu skramlat ihop fyra poäng - fyra oavgjorda och två förluster alltså. Häcken har ett lag för att vara med och slåss i toppen den här säsongen, men för att vara med där måste laget börja resa hem med trepoängare till Hisingen. Det gör de inte nu.

Abrahamsson skadad - kan kosta Häcken skjortan

2014 värvades Peter Abrahamsson till Häcken och sedan dess har en varit en otroligt viktig kugge för klubben. Han har inte bara heller varit en viktig kugge - utan han har även växt ut till en av allsvenskans bästa målvakter de senaste åren. Förra säsongen vaktade han målet vid 29 tillfällen i allsvenskan, året dessförinnan vid 28. Så här långt den här säsongen har han även stått mellan stolparna i samtliga matcher. Men mot Djurgården tvingades han bryta efter 30 minuters spel efter han av bilderna att döma fått problem med knäet. Blir Abrahamsson borta en längre tid är det en mardröm för Häcken. 32-åringen är en av lagets viktigaste spelare.

Witrys högerfot - ett vinnarvapen

Aslak Fonn Witry har en känslig högerfot. Det visade han om inte minst i derbyt senast mot AIK när han prickade in matchens enda mål. Mot Häcken var ytterbacken på nytt delaktig i Djurgårdens anfallsspel. Norrmannen skickade in bollen i straffområdet som resulterade i 1-0-målet - och frisparken som resulterade i 3-1 mål var det klass och känsla i. Witrys högerfot är ett anfallsvapen som Djurgården har stor nytta av. Lägg dessutom till att han löper något kopiöst längs med kanten. Witry är viktig för Djurgården