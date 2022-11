FEM SPANINGAR: "Humlan Varberg fortsätter att flyga"

Öster förvaltade inte spelövertaget

Superettan-trean Östers IF började matchen klart bäst och tryckte ner hemmaförsvaret under den inledande kvarten. De prövade Varbergsmålvakten Stojan Lukic vid två ganska bra målchanser och inledde matchen förtroendegivande. Men de förvaltade inte spelövertaget till mål. Istället tog Varberg ledningen i den 26:e minuten, på lagets första bra anfall. Ismet Lushaku och Robin Tranberg kombinerade sig läckert fram på mittplan och den senare placerade Oliver Alfonsis inspel i mål. Ett blytungt mål förstås, som förstörde bortalagets momentum helt.

Varbergs tyngd avgjorde

Hemmalaget inledde bäst efter pausen. Bland annat hade Lushaku ett skott i mål som blåstes av efter att bollen tagit på huvuddomaren Mohammed Al-Hakim sekunden tidigare. I den 67:e minuten svängde sedan matchen tillbaka i gästernas favör, sedan Jesper Jonasson Westermark nickat in kvitteringen. Öster hade vittring på ett efterlängtat allsvenskt återtåg och pressade Varberg, men släppte de in det avgörande målet när kvarten återstod. Ett hemmainkast skarvades vidare av Joakim Lindner, och på den bortre stolpen nickade Häcken-lånet Tobias Carlsson in 2-1-målet. Varberg hade bud på fler mål men Östers Malmöinlånade målvakt Mathias Nilsson stod för flera bra räddningar. Varberg kunde andas ut av lättnad efter slutsignalen. Lagets tyngd i de båda straffområdena blev avgörande mot ett spelskickligt Öster som gav det ett tappert försök.

Humlan Varberg flyger

Varbergs Bois är klar för sin fjärde allsvenska säsong i rad efter den historiska uppflyttningen 2019. Med en minimal spelarbudget besegrar de oddsen år efter år. Denna säsong blev tuffare än de två första, främst på grund av stora skadeproblem i försvaret. Degerfors tog sedan fart under hösten och rusade förbi Varberg, som hamnade på kvalplatsen först i den 28:e omgången. Men mot Öster visade Hallandslaget allt de lärt sig under nästan tre års allsvensk bottenstrid, och vann dubbelmötet tämligen övertygande. Varbergs Bois är humlan i allsvenskan som fortsätter att flyga.

Persson avgörande för Bois riktning

Joakim Perssons betydelse för denna sannsaga är enorm. Managern har hållit ställningarna i laget sedan säsongen 2018 och är förstås intressant för klubbar högre upp i näringskedjan. Persson kommer fortsätta att garantera en viss standard i Varberg - om han fullföljer det sista året på kontraktet 2023. Lockas 47-åringen av en ny utmaning går Varberg mot en osäkrare riktning.

Öster har att bygga vidare på

Det blir inte den första allsvenska säsongen på tio år nästa år för Östers IF. I denna bitterhet finns ändå byggstenar inför framtiden i superettan. Tränaren Srdjan Tufegdzic lyckades med "Milos Milojevic-steget" från isländsk till svensk fotboll, och Malmös tidigare chefsscout Vito Stavljanin prickade rätt med flera nyförvärv under sin första hela säsong som Östers sportchef.