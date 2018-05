FEM SPANINGAR: "Hur länge kommer Blåvitt ha tålamod med Engvall?"

Hemmalaget bäst i första halvlek

IFK Göteborg var klart närmast att göra mål i den första halvleken, som slutade 0-0. Efter lite mer än tio minuter skapade laget tre lägen på kort tid men varken Gustav Engvall (halvvolley på inspel), Emil Salomonsson (tungt skott utifrån) eller ”Mix” Diskerud (skott) lyckades överlista Isak Pettersson. Blåvitt kom till flera olika avslutslägen och spelade sig igenom Norrköping en rad gånger, utan att för den sakens skull göra någon superhalvlek. Norrköping kändes ”nästan-farliga” vid några tillfällen men var totalt sett svagt och trubbigt under de första 45 minuterna. Farten saknades i offensiven.

Blåvitt kändes inte särskilt tungt framåt

Direkt i inledningen av den andra halvleken spelade Norrköping runt bollen och hittade ut till Linus Wahlqvist, som serverade Kalle Holmberg ett jätteläge någon meter från mål och då satt 1-0 bakom Pontus Dahlberg. Ett anfall som tränaren Jens Gustafsson säkert har i önsketankarna med sitt 3-4-3-system. Därefter var den andra halvleken ingen vidare fotbollshalvlek. Blåvitt kändes inte särskilt tungt framåt och skapade egentligen bara tre riktiga farligheter i den andra halvleken. Tobias Hysén och Sebastian Ohlsson fick bra lägen att näta från nära håll med lite mer än tio minuter kvar att spela och Gustav Engvall hade en vass nick på tilläggstid. På något sätt kändes situationen ganska kontrollerad för gästerna, som dock kan tacka målvakten Isak Pettersson för några fina räddningar. 2-0 satte Norrköping när Blåvitt blåste på som mest i offensiven.

Stabilt bakåt trots två insläppta

Han har hyllats av många den senaste tiden och det är bara att stämma in i den kören. André Calisir är en general och mittbacksklippa med fina fötter och det är en väldigt fin värvning Blåvitts sportchef Mats Gren, som så klart har bra koll på sin tidigare klubb J-Södra där Calisir spelade förra året, gjort. Göteborgs trebackslinje är överlag väldigt stabil just nu (trots två insläppta mål), den har satt sig mer och mer. När lagkaptenen Sebastian Eriksson kan hitta fram i planen med sin vänsterfot blir också IFK farligt direkt.

Hur länge kommer Blåvitt ha tålamod med Engvall?

Han lånades in sent och behöver kanske lite tid att hitta rätt i Poya Asbaghis lag, men jag har större krav på Gustav Engvall än vad han har presterat hittills. Han målade mot Dalkurd men har inte varit mycket inblandad i IFK:s offensiva spel de senaste matcherna (även om bollarna han serverats kanske inte varit särskilt många eller bra). Engvall försökte gneta på mot Norrköping och var kanske mer delaktig i spelet, men det känns inte riktigt som att det flyter för forwarden just nu. När ska det lossna? Hur länge kommer Blåvitt ha tålamod med honom? Han är ju trots allt först och främst där för att göra mål och om han inte gör det måste han bidra mer än vad han gör just nu. Tobias Hysén lär säkert frusta på bänken och vara sugen på mer speltid.

Läge för en bra vårsäsong nu, Peking

Jag får inget riktigt grepp om IFK Norrköping 2018. Det har ju inte hackat totalt för Jens Gustafssons mannar, men nog har det åtminstone gnisslat lite. Två tunga bortasegrar (Östersund senast och nu mot Blåvitt) imponerar och stärker så klart laget - och när de nu har hemmamatcher mot Dalkurd och Sundsvall att se fram emot härnäst ser läget för att poängmässigt göra en bra vårsäsong ut att vara gyllene. AIK väntar på bortaplan i sista matchen innan VM men sett till kvaliteten på pappret borde IFK i alla fall landa på 22 poäng i vår.