FEM SPANINGAR: "Hur stort tålamod har Elfsborg med Thelin?"

Gregersens mardrömsminut

Jag tycker att Elfsborg faktiskt inledde ganska lovande. Visst, Hammarby tog sig upp i en del lovande och fartfyllda anfall men gästerna lyckades i stunder hålla i bollen och skapa något som i alla fall liknande ett försök till attack. Dock är förväntningarna på Elfsborg väldigt låga just nu, så att jag tyckte att matchbilden till en början var lite oväntad kanske inte säger så mycket. Och Borås-lagets spel krackelerade så småningom, för nollan höll man bara i lite mer än 17 minuter, innan Imad Khalili rullade in 1-0 från nära håll. Den 28:e minuten blev sedan en total mardrömsminut för Elfsborgs Stian Gregersen. Först orsakade mittbacken en frispark i ett farligt läge och därefter misslyckades han med en rensning på ett sätt som gjorde att han skarvade in bollen i eget mål. Om det inte kunde bli mycket värre för gästerna? Jodå.

Förnedring innan paus

Ja, det skulle bara bli värre för Elfsborg. Kort efter Gregersens dubbelmiss kunde Hammarby på ett alldeles för enkelt sätt spela sig igenom centralt och Muamer Tankovic bjöd ett instick som helt friställde Imad Khalili, som iskallt chippade in 3-0. Då gick topplocket för flera av de tillresta Elfsborg-supportrarna på ena kortsidan. Det gick verkligen att känna den stora frustrationen över det gulsvarta spelet under kvällen och i de senaste matcherna. 4-0? Det dunkade Tankovic in från en position utanför straffområdet i den 39:e minuten och redan då var förnedringen ett faktum. Elfsborg fick visserligen in ett tröstmål innan paus, men det slätar bara över några enstaka procent av haveriet. När spelarna vandrade av planen för pausvila skanderade den tillresta Elfsborg-klacken: ”Visa hjärta!”. Och ja, där och då fanns det inte så mycket mer att göra för gästerna än att kämpa för klubbmärket på bröstet.

Hur stort tålamod har Elfsborg med Thelin?

När spelarna klev ut till den andra halvleken samlades Elfsborgs spelare i en ring för att säga några väl valda ord till varandra. I det läget såg man egentligen inte någon botten för Borås-laget i den här matchen. Hur stort skulle raset bli? Elfsborg-supportrar hängde upp en banderoll med orden: ”Spel utan idé - något måste ske” och det här var en match som gjorde att man satt och undrade hur länge tränaren Jimmy Thelin får sitta kvar. Hur stort tålamod har Elfsborg med honom? Bortalaget reducerade till 4-2 tidigt i andra halvleken, men det stoppade bara blödningen tillfälligt, för Alexander Kacaniklic tryckte in 5-2 innan slutsignalen ljöd och just nu är mycket ett mörker för laget från Borås. Man har spelat sju raka matcher utan seger och trycket, åtminstone externt, är stort på nämnde Thelin.

Hammarby lär fortsätta prestera resultat framöver

Hammarby har nu tre raka segrar och framöver väntar många på pappret överkomliga motståndare. Så som laget spelar offensivt just nu talar mycket för att de kan bibehålla sin fina form ett tag och verkligen hänga med i striden om Europa-platserna. Tränaren Stefan Billborn är inte helt nöjd över att hans lag släpper in en hel del mål men så länge det rullar på i samma takt offensivt är det inget jättestort problem. Nu ser Örgrytes forward Gustav Ludwigson ut att hämtas in efter att Vidar Örn Kjartansson lämnat och om Imad Khalili levererar som han gjorde den här kvällen (två mål) kan de grönvita nog täppa till luckan efter islänningen på ett bra sätt med tanke på att även Aron Johannsson anlänt.

Tung comeback för Magyar

Richard Magyar har återvänt till Hammarby och kastades rakt in i laget mot Elfsborg. Han kan säkert behöva lite tid på sig att hitta formen - och det blev ingen vidare comeback för mittbacken. Magyar stod för flera tveksamma aktioner och blev utbytt redan i den 50:e minuten (hans fysiska status spelade också in i det bytet, enligt tränaren Stefan Billborn). Redan i den femte minuten tajmade han en tackling fel och fällde, som siste man, Kevin Kabran. Det luktade till och med lite rött kort över situationen. Därefter förlorade han sin duell mot Per Frick, när Elfsborg-forwarden nickade in 4-1. Utöver det kom han fel in i en duell innan Elfsborgs 4-2-mål. En tung nystart för honom.