FEM SPANINGAR: "IFK Göteborg har äntligen hittat rätt tränare"

Vad var det för halvlek, Malmö? När IFK Göteborg nätade med knappa kvarten spelad var det en helt rättvis ledning. Blåvitt fick matchen på sitt villkor med mycket duellspel, och ett presspel som störde hemmalagets speluppbyggnad ordentligt. Malmö FF:s inledning var samtidigt bedrövlig. Inget fungerade i passningsspelet, de hittade inte fram till anfallsspelarna och de enda farligheterna skapades på fasta situationer inledningsvis. Kort innan avspark kom den första smällen hos de himmelsblå, när ytterbacken Busanello ströks ur startelvan, och sedan var det totalstopp på den vanligtvis framgångsrika vänsterkanten. Högerbacken Joseph Ceesay upplevde en hemsk första kvart och tappade markeringen på Arbnor Mucolli vid 0-1-målet. Danskalbanen - bäst på planen - grundlurade sedan Niklas Moisander och placerade elegant in 0-2-målet framför hemmaklacken. Föremål kastades in från samma läktare för andra gången och matchen avbröts tillfälligt efter 36 minuter. Efter att spelet återupptagits dröjde det ganska exakt två minuter innan de första buropen nådde hemmaspelarna på Eleda Stadion.

Tufft men schysst spel i rivalmötet Även om Malmö inte bjud upp till spel innan halvtid så präglades av en härlig rivalhetta. Mucolli firade sitt första mål framför den norra läktaren, utan att få en varning (vem förstår denna provokationsregel ens?!), och en stund senare brakade Pontus Jansson in i Gustaf Norlin och fick halva Göteborgs stad efter sig - inklusive IFK-tränaren Jens Askou som kom med en efterföljande kommentarer. Norlin reste sig till slut och klappades om av Jansson, som också tog i hand med Askou efter att känslorna lugnat sig.

Olsson osannolik kvitteringshjälte

MFF hittade tillbaka in i matchen efter pausen. Ceesay byttes ut och chefstränaren Henrik Rydström gick över till en trebackslinje, och en inbytt Taha Ali bjöd in den 37-årige IFK-kaptenen Oscar Wendt till ett helt gäng löpturer. Søren Rieks ordnade en straff tidigt och Isaac Kiese Thelin fick näta från elva meter efter fyra raka mållösa matcher. Den mest drivande kraften bakom Malmös uppryckning var Sebastian Nanasi på vänsterkanten, och efter en hel halvleks belägring av Blåvitts planhalva kom kvitteringsmålet i den 97:e (!) minuten. Ett inlägg snett inåt bakåt hittade Martin Olsson - Busanellos ersättare - som placerade in 2-2-målet från distans; som om han inte gjort annat i livet. En osannolik kvitteringshjälte som räddade en moraliskt otroligt viktig poäng för MFF. De kan känna sig till freds med den andra halvleken, men laget tog inte chansen att gå komma ikapp Elfsborg och är två poäng bakom serieledaren. Bittert slut för Blåvitt, som ändå måste känna sig oerhört nöjdt med insatsen - utan skadade Marcus Berg dessutom.