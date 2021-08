FEM SPANINGAR: "Ineffektivt Bajen - som är på rätt väg med Milojevic"

Hammarby är på rätt väg med Milojevic Poängtappet betyder att Hammarby missade att haka på i toppstriden efter att både Malmö FF och Djurgården tappat poäng i helgen. Bajen är sju pinnar bakom toppduon och har även AIK och Elfsborg framför sig. Känslan är ändå att de är på rätt väg, efter Milos Milojevics inledande månad som Hammarby-tränare. Undantaget den senaste 3-1-förlusten i Conference League-kvalet borta mot serbiska Cukaricki har Milojevics 5-3-2-system visat en stabil grund. Lägstanivån känns hög så här långt och det gäller även kreativiteten från mittfältet. Tre vinster och lika många oavgjorda är Bajens facit i allsvenskan hittills under den serbiske tränaren, samtidigt som de är framme i Conference League-kvalets tredje omgång. Milojevic sa efteråt att detta var lagets bästa match på gräs, och kan laget utveckla den biten bör de komma närmare toppskiktet.

Bytena gav effekt i Bajen Milojevic bytte ut Selmani och Bojanic efter en dryg halvtimme, en duo som var uppenbart sliten efter den senaste tidens hårda matchande. Till och med den outtröttlige Gustav Ludwigson fick kliva av efter 82 minuters spel. I detta intensiva matchande fick Hammarby ett bra svar på bredden i truppen, när avbytarna Akinkunmi Amoo, Williot Swedberg och Ludwigsons ersättare David Accam samtliga kom till målchanser under tiden de var inne. Istället för att gå ner i energi lyckades Bajen snarare öka tempot och trycka ner Blåvitt under den andra halvleken. Nu måste Hammarby vända ett 1-3-underläge från den första matchen mot serbiska Cukaricki i hemmareturen på torsdag. För att Milojevic ska kunna utnyttja bredden i truppen är avancemang till playoff en rimlig och inte omöjlig målsättning.

Thern måste bli Blåvitts mittfältslösning

IFK-tränaren Mikael Stahre formerade ett innermittfält med Sebastian Eriksson och Gustav Svensson efter att den senare vänt hem till Göteborg. Stahre fick inget lyckat utfall på den konstellationen; undantaget ett par Eriksson-assist har Blåvitt saknat all form av kreativitet med den mittfältsduon på planen. Någon större skillnad blev det inte när August Erlingmark - även han defensiv mittfältare - ersatte Eriksson ikväll, förutom att Blåvitt lyckades hålla nollan på fem försök i allsvenskan. Med 20 minuter kvar byttes dock Simon Thern in och gjorde comeback efter den efterhägsna fotskadan från i våras. Thern måste få en given plats på mittfältet, och bli den lösningen på de konstruktiva problem som IFK har i anfallsfasen.