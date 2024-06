FEM SPANINGAR: "Inget snack om att Jansson behövs"

Rörigt utan Jansson - då ökar trycket på MFF-ledningen

Pontus Jansson ställdes över mot Brommapojkarna. Då blev det rörigt i försvaret och Malmö FF lyckades med nöd och näppe få med sig en poäng efter kvittering i 65:e minuten - och det gör att det blir ett ännu större tryck på MFF-ledningen. För om man ser till det sportsliga så är det inget snack om att Jansson behövs på plan.

När spelet inte stämmer så är det imponerande att MFF ändå kommer tillbaka, kvitterar i den 95:e minuten och åker hem med en poäng. Malmö FF gjorde två mål - båda nickmål. Isaac Kiese Thelin satte 1-0 efter en hörna av Gabriel Busanello - och det var MFF:s nionde hörnmål den här säsongen. Imponerande. 2-2-kvitteringen kom i den 95:e minuten. Inlägg från Lasse Berg Johnsen och nickmål från straffpunkten av mittbacken Derek Cornelius.Evans Botchways inhopp efter 86 minuter. Och sex minuter senare undrade man vad det där var som hade kommit in på plan. Det var 18-åringens första allsvenska match och det har snackats om att BP har en guldklimp på gång, som bland annat gjorde båda målen när BP besegrade Djurgården med 2-1 i reservlagsserien. Nu hoppade han alltså in för första gången i allsvenskan. Efter två minuter på plan halkade Busanello vid mittplan och Botchway blev fri och sprintade ifrån allt och var nära att göra mål. Fyra minuter senare snurrade han upp Elison Makolli och var nära att göra 3-1. Lägg namnet på minnet: Evans Botchway.Var det Sebastian Nanasis sista match? Mittfältaren har ryktats vara på väg bort och det här var den sista matchen innan sommaruppehållet. Frågan är om Nanasi är kvar när serien drar igång igen? Förra säsongen var han bäst i laget och den formen har fortsatt under våren då han varit så bra att han slagit sig in i landslaget. Mot BP låg han, så länge han var på plan, bakom det mesta i offensiv väg. Nog borde han ha fått vara kvar på plan, kemin med Taha Ali var väldigt bra. Men bytet kanske berodde på att han hade varit sjuk i veckan?Tim Waker. Bra tvåvägsspelare. Svår att ta bollen ifrån. Fin prestation innan 1-1.Johan Dahlin. Räddade sitt lag flera gånger. Stark insats.Nikola Vasic. Stor, stark och målfarlig. Dessutom bra arbetsinsats och gav MFF-försvararna problem.