FEM SPANINGAR: "Jag ber om ursäkt, Samuel Dahl"

DJURGÅRDEN KÖRDE ÖVER HBK

Den här matchen avgjordes tidigt. Redan från avspark märktes det att Djurgården ville sätta in en hög växel. De blårandiga skapade ett tryck mot Halmstads mål och fick med sig sina supportrar. Efter lite mindre än tio minuter hade HBK haft fyra procent bollinnehav, enligt Fotmob, och hemmalaget bara radade upp chans på chans. Halmstad var i princip inte över på offensiv planhalva inledningsvis. Det dröjde en kvart innan bortalaget hade en tillstymmelse till etablerat spel på Djurgårdens planhalva. Då bet man sig fast genom två inlägg och ett inkast. Men det kostade också. För plötsligt kontrade hemmalaget in 2-0 efter en lång djupledsboll av målvakten Jacob Widell Zetterström. Den första halvtimmen var det total överkörning på Tele2 Arena och även om Djurgården inte höll uppe sitt tempo och sin spetsiga nivå under hela matchen var det hela tiden tydligt att HBK aldrig skulle mäkta med att resa sig efter den tuffa starten. Det här blev en säker seger för Djurgården, som nu har fem raka vinster i allsvenskan.

JAG BER OM URSÄKT, SAMUEL DAHL

En tredjedel av den här allsvenska säsongen är spelad och nu känner jag mig nästintill lite skamsen i kroppen, och att jag har en ursäkt som borde delas ut. Till Samuel Dahl. Jag har helt enkelt varit för dålig på att lyfta fram honom och de prestationer han stått för. Djurgårdens vänsterback är bara 21 år gammal och kom från superettan i fjol men ändå har han hittat en imponerande jämnhet i sitt spel. Han är i princip alltid bra och han spelar på ett väldigt behärskat sätt. Matchbilden mot HBK var så klart fördelaktig för honom på så vis att han bara kunde ösa på längs med vänsterkanten, men hans offensiv - inför ögonen på förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson - höll bra klass. Dahl var hela tiden spelbar och ställde till med bekymmer för Halmstad genom pricksäkra inspel. Det är bara en tidsfråga innan han säljs för stora pengar och han måste vara en av flera blårandiga spelare som landslagsstaben kikade på. Att Samuel Leach Holm och Piotr Johansson var en del av bruttotruppen senast är bekräftat, och dessutom finns spelare som Jacob Widell Zetterström och Lucas Bergvall i laget. Det skulle inte förvåna om åtminstone en spelare från Djurgården tar plats i truppen till landskamperna mot Danmark och Serbien, vilken presenteras på onsdag.

MATCHENS HÄNDELSE

Det måste bli Jacob Widell Zetterströms assist till 2-0-målet. Målvakten valde att dra till med en långboll upp på offensiv planhalva när han efter en hemåtpassning blev satt under lite press av HBK. Mest måste det ha varit en rensning (?) men det blev till en perfekt djupledsboll bakom Halmstads backlinje. Snabbe Tokmac Nguen roffade åt sig bollen och sprang sig fri, varpå han placerade in bollen i nät via stolpen. Widell Zetterström blev överlycklig och såg, helt rimligt, förvånad ut över utfallet.

FRÅGETECKNET

Tokmac Nguen gjorde startdebut och var väldigt pigg. Gustav Wikheim var bra och svårhanterlig för HBK. Tobias Gulliksen var också på spelhumör. Lucas Bergvall var involverad i mycket från centralt mittfält. Besard Sabovic var stabil. Så hur ska Djurgården få plats med Samuel Leach Holm (som satt på bänken mot HBK efter att ha tvingats kliva av med en känning mot BP) och Oskar Fallenius i startelvan mot Mjällby? Ett lyxproblem som mycket väl kan lösas genom att samma startelva används i Blekinge. Åtminstone borde Fallenius ligga risigt till och jag har svårt att se Leach Holm starta om han inte är helt frisk.

MATCHENS BÄSTA SPELARE

3: Lucas Bergvall. Det är oerhört svårt att gradera vem av alla hemmaspelare som var bäst. Men Bergvall, som spelade bredvid Sabovic på centralt mittfält istället för "tia" som tidigare, var väldigt bra. Vass på att vinna boll och skicklig med den vid fötterna.

2: Samuel Dahl. Se ovan.

1: Gustav Wikheim. Norrmannen var en virvelvind, framför allt i första halvlek. Oerhört spelsugen.