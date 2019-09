FEM SPANINGAR: "Kalmar FF:s största hemmaförlust på tolv år"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Kalmar FF:s största hemmaförlust på tolv år

Kalmar FF gick in i matchen med åtta spelare frånvarande, strax ovanför kvalstrecket, och med en 0-4-förlust mot IFK Göteborg senast.

Trots det hade de nog inte trott att de skulle vara såhär underlägsna hemma mot MFF. Den tidiga utvisningen på Romário påverkade mycket, men MFF tillät inte KFF att ha någonting. Senast KFF förlorade såhär stort i allsvenskan på hemmaplan var 2007, även då 0-5 mot IFK Göteborg. Det var på tiden när KFF spelade på Fredriksskans.



Avslutsstatistiken i dag slutade med 3-24, men KFF:s första avslut var en lös nick utan riktning mot mål efter knappt 70 minuter. De hade ytterligare ett par avslut, men den enda gången de ens var lite nära att göra mål var i minut 91.



Hänsynslöst MFF

I slutet handlade det inte om att vila specifika spelare, eller ta det lugnt, eller vara nöjda. Uwe Rösler gjorde byten som Jo Inge Berget in för Felix Beijmo, och Romain Gall in för Oscar Lewicki, och laget skulle vinna så stort det bara gick. Budskapet i sådana här matcher för Rösler är alltid: tänk på målskillnaden.



Romário mot MFF. Igen.

Malmö FF mot Kalmar FF för ett par år sedan: tidiga MFF-mål och ett helt onödigt rött kort av Romário. Efter det handlade det bara om att hålla nere siffrorna. Så även i dag. Då blev det 0-6, den här gången ”bara” 0-5.



Erdal Rakip

Mycket kan man lyfta fram i MFF i dag. Att vinna med 5-0, oavsett utvisningen, på det här dominanta sättet och ändå är det en känsla av att de kan ännu mer. De var tålmodiga, och Arnor Traustason sa att han inte kommer ihåg när han senast kände sig såhär trött av att spela anfallsspel.



Efter den här matchen kan också ställa frågan vad som har hänt med Erdal Rakip? Han kändes på gång i början av sommaren, när han började få mer speltid, men har inte spelat på sex raka matcher nu och var inte ens på bänken mot Bnei Yehuda.



Startdebut och debut

19-åringen Carl Gustafsson i Kalmar FF fick göra sin första start i allsvenskan. Så mycket svårare kan det inte bli: 0-1 efter tre minuter, en utvisad efter nio minuter, spelande mot Oscar Lewicki, Fouad Bachirou, och Arnor Traustason, men också lite minus för det egna bolltappet vid 0-2.



Med knappt en kvart kvar kom även Isak Jansson, 17 år, in för att göra allsvensk debut