FEM SPANINGAR: "Kalmars otroliga svit tog äntligen slut"

J-Södra sumpade en hel halvlek 1-3-resultatet i Jönköping var missvisande sett till spelbilden. Jönköpings Södra tryckte tillbaka KFF och skapade målchanserna, men gästernas effektivitet på fasta situationer fällde avgörandet. Av det såg vi ingenting under första halvlek idag. J-Södra skapade inte en enda målchans innan paus mot ett KFF-försvar som inte hade några problem att stå rätt i försvarsspelet. J-Södra slog bort många passningar både på egen och offensiv planhalva, höll ett lågt bolltempo och såg plottrigt ut. Långt ifrån allsvensk klass med andra ord, och en matchbild som KFF hade total kontroll på. J-Södra sumpade 45 minuter - och dessutom en straff i slutet när Kalmar redan hade ledningen.

Bisarra hemmasviten äntligen slut

Kalmar FF är ett helt okej lag när de får stå och försvara har året visat. De har sina fasta situationer, som blev avgörande i den första matchen, och ett par spetsspelare - vilket räckte långt i kvalet om en allsvensk plats. Tränaren Nanne Bergstrand med hans lugn och taktiska kompetens löste till slut minikravet att klara sig kvar i allsvenskan. Efter att J-Södra inlett bra och vridit upp tempot under andra halvleks inledning fick KFF ordning på matchen under slutkvarten, när det blev uppenbart att gästerna varken hade tid eller kvalitet för att göra tre mål. Nils Fröling hoppade in, avgjorde matchen tio minuter innan slutet och ordande slutresultatet som skrevs till 4-1 över två matcher. När det gällde som mest hade Kalmar styrkan att resa sig och visa tillräcklig kvalitet för att klara ett avgörande dubbelmöte. Dessutom innebär segern att den makalösa sviten på 25 raka matcher utan seger på Guldfågeln Arena är över.