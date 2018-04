FEM SPANINGAR: ”Kan något gå fel för Hammarby just nu?”

Trubbigt Djurgården i första halvlek

Det var Hammarby som tog ledningen med 1-0, och det redan efter två minuters spel, när Muamer Tankovic alldeles för ensam fick stå och nicka in bollen i nät trots att flera hemmaspelare fanns inne i straffområdet, men den första halvleken handlade egentligen ganska mycket om Djurgården. För var det något lag som i perioder fick till ett tryck mot det andra laget var det Djurgården, som kom till en rad inlägg, fick en hel del hörnor och även några frisparkar. Men Özcan Melkemichels var för trubbiga och forwardsduon Tino Kadewere och Aliou Badji imponerade inte. Blåränderna skriker efter spets längst fram.

Allt hände sista kvarten

I den andra halvleken var matchbilden speciell. Det svängde en del fram och tillbaka, men Djurgården var kanske snäppet vassare i spelet även om de inte skapade särskilt mycket förrän mot slutet samtidigt som Hammarby stack upp ibland och kom till farligheter. Sista kvarten hände nästan allt. Djurgården kvitterade på straff och var därefter nära att få in 2-1, men de blårandiga var också sårbara i den perioden och en supersnabb omställning gav Hammarby ett andra mål på tilläggstid. På under tio sekunder gick bollen från keepern Johan Wiland in i Djurgårdens mål och Pa Dibbas lobb över Andreas Isaksson är läcker.

Starkt mittlås i Hammarby

Simon Sandberg fick kliva in centralt i Hammarbys backlinje i David Fällman och Mads Fengers frånvaro, och han gjorde det bra. Bland annat stod han för en viktig block i slutet av första halvlek på ett skott från Jonathan Ring. Björn Paulsen är stabil som vanligt och tillsammans bildade svensken och dansken ett riktigt starkt mittlås i den här matchen. Hammarbys spel var inte bländande och då krävdes en stark defensiv. Den bidrog Sandberg och Paulsen verkligen till. Segern har de grönvita mycket att tacka den duon för.

Det här var inte bra, Zengin

Hemvändaren Erkan Zengin gjorde sin första match från start sedan återkomsten och många blickar var så klart riktade mot honom i den här matchen. Yttermittfältaren var involverad i förarbetet till 1-0-målet, men därefter lyckades han inte uträtta mycket. Han hade ett vasst skott från långt håll precis innan han blev utbytt i inledningen av den andra halvleken men överlag såg han trög ut. Formen är nog inte riktigt där än för Zengin. Varför inte Sander Svendsen fick chansen istället nu när Imad Khalili missade matchen på grund av skada? Svårt att förstå med facit i hand. Norrmannen var en av Hammarbys bästa spelare i höstas och gjorde det bra när han fick starta mot Norrköping nyligen. När Zengin klev av nu fick Arnor Smarason hoppa in och situationen lär svida för Svendsen.

Kan något gå fel för Hammarby just nu?

Hammarby har ett makalöst flow för tillfället. Man börjar ju undra om något kan gå fel för dem. Deras insats i det här derbyt är långt ifrån fläckfri (man fick egentligen aldrig något riktigt grepp om matchen), men ändå står man alltså som segrare till slut och det är svårt att beskriva hur det kan bli så här för fotbollslag ibland. Självförtroende är så klart en enormt viktig del i det här och man har många spelare i form. Att kunna kasta in en het Pa Dibba gråter nog inte tränaren Stefan Billborn floder över, direkt.