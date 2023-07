FEM SPANINGAR: "Kanske inte dåligt om Varberg åker ur?"

Löfgrens huvudspel avgjorde

Efter en svag passning av Piotr Johansson så höll Jesper Löfgren på att ställa till det efter bara en minut. Dion Krasniqi blev fri, men sköt utanför. Tur för Löfgren, Johansson och hela Djurgården. Men Löfgren tog revansch och i stället för syndabock blev han hjälte. Efter fyra minuter slog Elias Andersson en bra hörna och Löfgren löpte igenom motståndarna som inte ville försvara och nickade in 1-0. Efter 60 minuter slog Rasmus Schüller in en boll i straffområdet och vid bortre stolpen dök Löfgren upp och nickade in den mot mål. Bollen tog på Joakim Lindners arm och Djurgården fick straff, och Oliver Berg fastställde slutresultatet till 2-0.

Annons

Bra match av Asoro

Den här säsongen har inte Joel Asoro varit given i startelvan. Men mot Varberg fick han chansen, senaste starten var i mitten av maj. Nu svarade han för en stark insats och var en av lagets bästa spelare. Asoro åkte slalom runt sina motståndare på högerkanten och borde ha fått någon eller några assist. Efter elva minuter sprintade han ifrån motståndarna på högerkanten och slog ett perfekt inlägg till Lucas Bergvall, som dock avslutade svagt och över. Efter 38 minuter slog Asoro in en fin passning till Haris Radetinac som föll och ville ha straff. Bra första halvlek, inte lika bra i andra.

Flyter inte för Berg

På två allsvenska säsonger i Kalmar FF gjorde Oliver Berg 21 mål och 13 assist. Då var han en av seriens bästa spelare och flöt fram i Henrik Rydströms lag. Men det flyter inte lika bra i Djurgården. Självförtroendet ser inte ut att vara där. I första halvlek mot Varberg blev han ofta felvänd, tog för lång tid på sig med bollen och vände och vred utan att hitta rätt. I andra halvlek blev det lite bättre, men ändå inte klockrent. Ett mål på straff, en stolpträff och någon slarvig aktion där laget hade ett bra kontringsläge och där han snabbt ville hitta Asoro, men slog bort bollen. Och det var flera situationer där han slog bort bollar.

Annons

Efter 14 matcher (alla från start) har det blivit två mål (båda på straff) och tre assist. Inte godkänt för en tung värvning som får förtroende i match efter match.

Bergvall borde ha gjort mål

Efter fem starter och åtta inhopp för Djurgården i allsvenskan så har Lucas Bergvall visat upp en stor talang med fina kvaliteter. Men en sak som saknas är poäng. Mot Varberg borde 17-åringen ha gjort mål. Efter elva minuter kunde han ha varit tvåmålsskytt. Först var det Haris Radetinac som serverade honom bollen framför Stojan Lukic, men avslutet var inte tillräckligt bra utan gick rakt på målvakten. Sedan slog Joel Asoro ett perfekt inlägg, men Bergvall avslutade svagt och över.



Kanske inte är dåligt om Varberg åker ur?

Noll segrar efter 13 omgångar. Tränaren, tillika managern, Jocke Persson lämnade i förra veckan för en dansk andraliga-klubb, trots att han för ett år sedan förlängde kontraktet över 2025. Och en oerhörd spelaromsättning som dock inte har lyft laget. Det är ingen vågad gissning att Varberg kommer att åka ur allsvenskan.

Annons

Men det behöver inte vara dåligt.

Sedan januari 2021 har Varberg värvat minst 35 spelare och under samma period har minst 41 spelare lämnat. Sommaren 2022 blev Thomas Askebrand ny sportchef och på mindre än ett år har han varit med och tagit in 15 nya spelare.

Ingen kontinuitet utan stress och panik och hoppas på att någon spelare någon gång slår igenom. Men det har inte gett klubben mycket mer än blödningar. Förra säsongen greppade man ett sista halmstrå och klarade sig kvar efter kval. Nu ligger man sist och har alltså tappat sin manager - men inget av det behöver vara dåligt för klubben.

Om laget åker ur borde man tänka om och bygga nytt. Inte värva massa mediokra spelare från Brasilien, Portugal och Hammarbys ungdomslag, och inte låta en målvakt som blir 44 år i år göra massa comebacker - utan satsa mer på lokala spelare som säkert är minst lika bra och som också kan göra att det blir mer publik på hemmamatcherna.

Annons

Här är spelaromsättningen i Varberg sedan januari 2021:

35 nya spelare

Januari 2021: Victor Karlsson

Februari 2021: Jean Carlos de Brito, Robin Simovic, Oliver Stanisic

Mars 2021: Ryan Moon, Dean Solomons

Juli 2021: Adnan Kojic, Des Kunst

December 2021: Flamur Dzelili, Oskar Sverrisson, Fredrik Andersson

Januari 2022: Joel Sundström, Ismet Lushaku, Eliton Pardinho Toreta Júnior, Ali Bdeir

Mars 2022: Jaheem Burke

Juli 2022: Tobias Carlsson, Filip Bohman, Dion Krasniqi

Augusti 2022: Filipe Sissé

November 2022: David Olsson, Candido Carvalho Vilela Pussick Júnior, Oliver Silverholt, Marcly Tshikupe

December 2022: Vilmer Rönnberg, Adnan Maric, Leo Frigell Jansson, Assad Al Hamlawi, Victor Karlsson

Januari 2023: Maxime Sainte, Ömur Pektas, João Paolo Siqueira Ribeiro, Vinícius Nogueira de Oliveira

Mars 2023: Niklas Dahlström, Yassine El Ouatki

Annons

41 stycken har lämnat

Januari 2021: Edwin Condrup, Sebastian Möller

Februari 2021: Gustaf Norlin, Erion Sadiku, Monday Samuel, Philip Ljung

Juni 2021: Albin Mörfelt

Juli 2021: Jakob Lindahl

Augusti 2021: Adama Fofana, August Strömberg

December 2021: Ryan Moon, Adnan Kojic, Keanin Ayer, Liam Munther, Dean Solomons, Albert Ejupi, Nils Bertilsson

Januari 2022: Gustav Nordh, Jean Carlos de Brito, Daniel Krezic

Augusti 2022: Montader Madjed, Tashreeq Matthews

Oktober 2022: Noah Johansson

December 2022: André Boman, Tobias Carlsson, Philip Mårtensson, Des Kunst

Januari 2023: Albin Winbo, Flamur Dzelili, Jaheem Burke, Rasmus Cronvall, David Bendrik, Gustav Bendrik, Jacob Redenfors, Alexander Johansson, Simon Karlsson Adjei, Filip Bohman

Februari 2023: Robin Simovic

Mars 2023: Ali Bdeir

Juni 2023: Assad Al Hamlawi och Ömür Pektas (båda efter bara ett halvår trots att dom hade fyraårskontrakt)