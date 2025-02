FEM SPANINGAR: "Klassavslut - är det nu det lossnar för Hrstic?"

DET SÅG SPÄNNANDE UT

Häcken mötte ett Nordsjälland som var bra och hade mycket kvalitet. Dessutom är det danska laget mitt i sin säsong. Stor skillnad på förutsättningar om man jämför med Häcken som är i försäsong, som har fått en ny tränare i Jens Gustafsson och som har sålt spelare som Ali Youssef och Jeremy Agbonifo. Om man ser till förutsättningarna så såg det ändå spännande ut i Häcken.

Nyförvärvet Silas Andersen visade direkt att han kan bli exakt vad Häcken har behövt på sitt mittfält, och han kommer att göra livet bättre för mittbackarna.

Han spelade på det centrala mittfältet tillsammans med Simon Gustafson och Mikkel Rygaard, och den lagdelen var bra.

Annons

Sportchef Erik Friberg har sagt att det ska förstärkas i anfallet och backlinjen, och det går att förstå. Srdjan Hrstic är ett osäkert kort och på den positionen behövs det bredd och spets. Samma sak på mittbackspositionen.

MÅNGA BYTEN - DÅ RANN DET IVÄG

Nordsjälland var det bästa laget i den första halvleken och i den andra halvleken jämnade Häcken ut det. Då fick man bättre ordning på presspelet och var också bättre med bollen. Efter 60 minuter kvitterade Srdjan Hrstic till 1-1. Tio minuter senare gjorde Häcken sju byten, bland annat kom ett gäng unga och oerfarna spelare in. Då blev det stor skillnad mellan lagen och siffrorna rann iväg till 5-1 till det danska laget.. Värt att notera var att Benjamin Nygren satte 3-1 på straff.

FRÅGETECKNET

Är det nu det lossnar för Srdjan Hrstic? Han värvades dyrt, men har inte fått det att lossna. Ingen har riktigt trott på honom - fram tills nu. Jens Gustafsson har gett anfallaren kärlek och sagt att han tror på honom. Då svarade 21-åringen med att göra mål. Och det var snyggt. Simon Gustafson slog en briljant passning in i straffområdet till Hrstic som fick fritt fram. Han vände upp och dunkade in bollen via ribban och in i mål. En klassframspelning och ett klassavslut.

Annons

Det var väl det som var på pluskontot. Hrstic borde ha gjort ett mål till efter ett fint inlägg av Inoussa.



MATCHENS HÄNDELSE

Zeidane Inoussa gjorde en rejäl satsning när han tog fart och kastade sig in med dobbarna mot Peter Ankersen. Ankersen blev fly förbannad, reste sig och tag tag uppe vid bröstet på Inoussas tröja. Häcken-spelaren svarade med att putta till Ankersen i bröstet och så var tjafs och bråk mellan spelare igång. Efter några sekunder lugnade alla ner sig. Inoussa och Ankersen fick gult kort.



HÄCKENS BÄSTA SPELARE

3: Simon Gustafson. Fin andra halvlek. Klok och bra med bollen. Fin framspelning till 1-1.

2: Silas Andersen. Nyförvärvet visade direkt att han kommer att bli bra för Häcken. Bara 21 år men ser ut som en vuxen spelare. Bra i rollen som sexa och vann mycket boll och spelade enkelt. Kan vara exakt vad Häcken har behövt på mittfältet.

Annons

1: Zeidane Inoussa. Blixtrade till några gånger och visade spets. Hade ett härligt ryck i första halvlek där han sedan slog ett bra inlägg till Hrstic som fick ett jätteläge, men missade.